Gensungen/Felsberg diesmal ohne Fortune

+ Bot seine beste Saisonleistung: Tim Schneider. Foto: Hahn

Gensungen. Diesmal war die Glücksfee nicht auf Seiten des Handball-Oberligisten ESG Gensungen/Felsberg. 26:27 (13:17) verlor die Mannschaft von Arnd Kauffeld nach einem intensiven Spiel gegen die HSG Kleenheim.

Die Mittelhessen präsentierten sich in der ersten Hälfte als bessere und aufgewecktere Mannschaft. Erst kurz nach dem Seitenwechsel hielt der Gastgeber vermehrt dagegen. Vor allem Tim Schneider bot auf halbrechts eine fabelhafte Leistung und hielt seine Farben immer in Siegreichweite. Da war auch die Rote Karte gegen Rückraumspieler Max Pregler in der zweiten Hälfte verkraftbar.

Allerdings leisteten sich die Edertaler immer wieder technische Fehler, die am Ende auch einen Punkt kosteten. • ESG: Lauterbach, Wicke - Rossel 2, Gerhold 5, Schneider 8, Hütt 1, Pregler 3, Otto 2/2, Koch 2, Walther 1, Pollmer 2. (dts)