Stumbaum bleibt in Vellmar

Flügelflitzer verlängert beim Oberligisten

+ Hat beim TSV Vellmar verlängert: Lance-Phil Stumbaum. Foto: Fritschler

VELLMAR. Die Rückrunde in der Handball-Oberliga beginnt für die Männer des TSV Vellmar mit einem richtungsweisenden Spiel. Am kommenden Sonntag wird sich um 18 Uhr in der Vellmarer Großsporthalle der Tabellenletzte TuS Griesheim vorstellen. Mit dem dritten Sieg in Folge wären die Nordhessen schon ein gutes Stück auf dem Weg Richtung Klassenerhalt gegangen.

Rechtzeitig vor diesem wichtigen Spiel hat Flügelfitzer Lance-Phil Stumbaum ein positives Signal gegeben. Der Publikumsliebling gab seine Zusage, auch in der Saison 2017/18 für den TSV Vellmar zu spielen. „Bei uns sind alle Spieler wichtig“, sagt TSV-Trainer Andreas Paul. „Aber Lance gehört seit sechs Jahren zum Kern der Mannschaft, da ist es schon positiv, dass er bleibt.“

Paul ist seit dem 5. Januar mit der Mannschaft im Training. Dabei knickte Christoph Muth mit dem Fuß um und könnte möglicherweise zum Auftakt ausfallen. (fri)