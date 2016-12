Vellmar erwartet den Vorletzten

TSV-Handballer treffen auf Kahl/Kleinostheim

+ Warnt vor Kahl/Kleinostheim: Vellmars Linksaußen Daniel Brückmann. Foto: Archiv

VELLMAR. Wenn sich der Tabellenvorletzte der Handball-Oberliga der Männer, die HSG Kahl/Kleinostheim am Sonntag um 18 Uhr beim TSV Vellmar vorstellt, dann müsste ein Sieg für die Gastgeber eigentlich Pflicht sein. Doch Daniel Brückmann warnt: „Man darf Kahl/Kleinostheim nicht am Tabellenplatz messen“, sagt der 21-Jährige. „Das sollte man in dieser Saison eigentlich mit keinem Gegner machen.“ Dazu sei die Liga zu ausgeglichen.

„Ein Sieg gegen die HSG sollte aber drin sein, wenn wir in der Abwehr so stark spielen, wie zuletzt beim Sieg in Offenbach. Wir müssen gegen Kahl da anfangen, wo wir gegen Offenbach aufgehört haben“, sagt „Lesch“. Da habe die Abwehr konsequent zugegriffen, sich schnell bewegt und die Gastgeber entscheidend gestört. Der Linksaußen baut dabei vor allem auch auf die Teamleistung des TSV.

Brückmann ist mit seiner Warnung vor den sonntäglichen Gästen nicht allein. Das sieht auch Trainer Andreas Paul so. „Man darf Kahl/Kleinostheim nicht unterschätzen“, sagt der Coach.

Trotzdem wäre ein Sieg für den TSV Vellmar Gold wert. Nach dem Erfolg in Offenbach nun ein Sieg gegen die HSG und dann noch einer zum Rückrundenauftakt am 15. Januar gegen Griesheim und der Klassenerhalt wäre so gut wie gesichert.

Personell wird Paul allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen können. Abraham Rochel Icardo hat einen Bluterguss im Muskel des rechten Fußes und wird nicht spielen können. Daniel Botte ist nach seiner ausgekugelten Schulter im Spiel in Offenbach nicht einsetzbar. (fri)