Duknauskaite erlöst TSV

Oberliga: Spitzenreiter Böddiger quält sich zu Sieg in Vellmar und feiert dann doppelt

+ Zeigte sich in der Schlussphase nervenstark: Böddigers Rückraumspielerin Christin Schene (links) lässt Vellmars Alena Breiding stehen. Foto: Hedler

Vellmar. Besser hätte das Wochenende nicht laufen können für Handball-Oberligist TSV Eintracht Böddiger. Zum einen gewann die Mannschaft von Trainer Mike Fuhrig 31:29 (16:18) im Derby bei Abstiegskandidat TSV Vellmar. Zum anderen verlor Aufstiegskonkurrent HSG Sulzbach/Leidersbach überraschend in Bruchköbel.

Allerdings war es ein weiter Weg, bis der Derbysieg eingetütet war. Die Edertaler kamen zwar gut in das Spiel und führten schnell mit 6:3 gegen das Team ihrer Ex-Trainerin Rocsana Negovan. Allerdings hatte der Aufsteiger beim 13:13 in der 22. Minute den Anschluss wieder hergestellt.

Nach einer Auszeit von Fuhrig lief es zwar kurzzeitig besser, dann übernahm der Gastgeber aber wieder die Kontrolle über die Partie und führte sogar zur Halbzeit mit 18:16. „Mir hat die Einstellung in der Abwehr gefehlt, da waren wir viel zu passiv. Aus dem Rückraum haben wir viel zu viele Tore kassiert“, kritisierte TSV-Coach Mike Fuhrig.

Auch nach dem Seitenwechsel lief der Spitzenreiter lange Zeit einem Rückstand hinterher, hatte noch Glück, dass dem Aufsteiger von der Siebenmetermarke das ein ums andere Mal die Nerven versagten.

Bis zum 23:21 durch die überragende Maxie Hauschield (neun Tore) lag der krasse Außenseiter mit zwei Toren in Führung (41.). Erst jetzt wurde sich Böddiger dem Ernst der Lage so langsam bewusst und stemmte sich gegen die drohende Blamage beim bis dato erst einmal siegreichen Tabellenschlusslicht. Zudem steigerte sich TSV-Torfrau Katja Frommann im Vergleich zur ersten Hälfte erheblich.

In der hektischen Schlussphase hatte Vellmar beim 28:28 (56.) noch einmal ausgeglichen. Dann setzte Böddiger wie so oft in dieser Serie auf die individuelle Klasse von Christin Schene und Vilte Duknauskaite. Die Rückraumspielerin war es dann auch, die mit dem 31:29 alles klar machte. • Böddiger: Frommann, Zwenger - Benda 5, Pioro, Wagner 2, Hasper 2, Kühlborn 2, Minhöfer, L. Hildebrandt, Schene 10/3, Duknauskaite 10/1. (dts)