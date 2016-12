Jetzt soll der zweite Sieg her

Vellmars Frauen im Kellerderby gegen Rodgau

+ Hofft, dass am Sonntag alles passt: Carina Petrovszki vom TSV Vellmar. Foto: Schachtschneider

VELLMAR. Beim Spiel gegen die HSG Rodgau Nieder Roden stehen die Oberliga-Handballerinnen des TSV Vellmar erneut unter Druck. Im Kellerderby am Sonntag um 16 Uhr in der Vellmarer Großsporthalle soll endlich der zweite Sieg der Saison her. Die Gäste stehen mit 8:12 Punkten auf Rang zehn, Vellmar ist mit 2:18 Zählern Letzter.

Carina Petrovszki gehört zu den erfahrenen Spielerinnen beim TSV Vellmar. Die 33-Jährige ist vielseitig einsetzbar, im Rückraum links und rechts und am Kreis. Und trotz aller Erfahrung fehlt auch ihr eine plausible Erklärung, warum es immer wieder einen entscheidenden Einbruch im Spiel gibt. „Natürlich ist die Mannschaft jung und es fehlt manchmal an Erfahrung“, sagt sie. „Vielleicht haben wir auch Angst vor der eigenen Courage.“

Im Training läuft alles bestens, jede Spielerin ziehe mit, haue sich rein, nur gäbe es im Spiel dafür keine Belohnung. „Gottseidank ist der Spaß am Handball noch nicht auf der Strecke geblieben“, sagt Petrovszki, die unter anderem schon das Trikot des SV Reichensachsen, der SG Kirchhof und der SVH Kassel trug.

Und jetzt die wichtige Partie gegen Rodgau. „Es ist eigentlich wie vor jedem Spiel“, sagt Petrovszki. „Wir können es gewinnen, aber nur wenn bei uns alles passt.“ Soll heißen: Torhüterinnen, Abwehr und Angriff, keine Hektik, keine Unsicherheiten.

Trainerin Rocsana Negovan bangt um den Einsatz von Elisa Nolte (Knie verdreht) und wird auf Alena Breiding (private Gründe) verzichten müssen. Dazu fehlen weiter Aileen Hoppe und Sophie Steiner (beruflich verhindert). (fri)