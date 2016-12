Vellmars Frauen gehen 27:42 unter

Handball-Oberliga: Rodgau Nieder-Roden siegt

+ Zug zum Tor: Leonie Homburg erzielt hier einen ihrer acht Treffer für den TSV Vellmar, rechts Laura Keller (Rodgau). Foto: Schachtschneider

VELLMAR. Aus dem erhofften Sieg im Kellerderby wurde nichts. Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Vellmar unterlagen der HSG Rodgau Nieder-Roden mit 27:42 (14:25). So wartet der Aufsteiger weiter auf den zweiten Erfolg.

TSV-Trainerin Rocsana Negovan war sichtlich niedergeschlagen: „Jetzt müssen wir versuchen, in der kurzen Weihnachtspause den Kopf wieder frei zu bekommen.“

Im Spiel gegen das Team aus dem Landkreis Offenbach offenbarte sich erneut, dass zwar viel Potenzial in der jungen Vellmarer Mannschaft steckt. Diese aber nicht in der Lage ist, dieses über 60 Minuten gezielt abzurufen.

Es sind immer wieder die kleinen Fehler im Angriff, die den Gegner ins Spiel bringen. Mal wird zu früh abgeschlossen, mal der Pass nicht genau genug gespielt, mal schlecht gezielt. Alles Situationen, die von gegnerischen Mannschaften gnadenlos ausgenutzt werden. Egal, wie gut oder schlecht diese ist.

Dazu kommt, dass die Torhüterinnen des TSV Vellmar an ihre Grenzen stoßen. Sie sind zweifellos gut, aber in der Oberliga müssten sie noch einen Tick besser sein. Im Spiel gegen Rodgau war Denise Müller wegen der Erkrankung von Jaqueline Stern auch noch auf sich allein gestellt. TSV-Manager Martin Ziegener ist bemüht, in der Pause noch eine Verstärkung für das Torwartteam zu holen.

Zu allem Überfluss wird jetzt auch noch die erfahrene Natalie Paul längere Zeit ausfallen. Sie bekam bei einer Seitwärtsbewegung einen Schubser einer HSG-Spielerin, stürzte und verdrehte sich dabei das rechte Knie. „Es fühlt sich an, als wenn alles durch wäre“, sagte sie, als sie an Gehhilfen die Halle verließ.

TSV: Müller; Hoppe 3, Homburg 8, Nolte 2, Schmalz 1, Hauschild 6, Springer 1, Petrovszki 1, Rull 1, Scharff, Paul 4, Weinreich

Von Peter Fritschler