Zwehren bezwingt Nachbarn

Kasseler Frauen-Oberligist überzeugt beim 31:28 gegen Böddiger mit hohem Tempo

+ Durchsetzungsstark: Zwehrens Kathrin Hoppe (links) kommt gegen Lena Hildebrandt zum Wurf. Foto: Schachtschneider

Kassel. Verdienter Heimerfolg für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Zwehren/Kassel: Gegen den Aufstiegsaspiranten TSV Eintracht Böddiger siegten die Kasselerinnen in einer temporeichen Partie 31:28 (16:14).

Dementsprechend zufrieden war HSG-Coach Gunnar Kliesch mit der Leistung und dem Kampfeswillen seiner Mannschaft: „Das war ein hochklassiges Spiel. Unsere starke Deckung war dabei heute das A und O.“ Sein Team ging im Nordhessenderby im Angriff von Beginn an hohes Tempo und riss dadurch Lücken in den Deckungsverbund des TSV. Die Gäste wussten in der Anfangsphase gegen die aggressive und aufmerksame Abwehr der Gastgeberinnen ihre Gefährlichkeit hingegen nur selten anzudeuten. Logische Konsequenz: eine frühe 6:1-Führung des Gastgebers (10.). Nach einer Auszeit fanden die Gäste besser in die Partie und stellten innerhalb von zehn Minuten den Anschluss her (9:8, 20.). In den letzten Minuten der ersten Hälfte beherrschte aber wieder die Kasselerinnen das Geschehen, die sich somit einen Zwei-Tore-Vorsprung erarbeiteten.

Die zweite Hälfte war durchweg abwechslungsreich und spannend. In der Deckung agierten beide Teams nun mit mehr Entschlossenheit und auch Härte – zahlreiche Zeitstrafen für beide Mannschaften waren die Folge.

Abgezockt und konzentriert

Bis zum 25:24 (49.) konnte keine Mannschaft einen entscheidenen Vorteil herauswerfen. In der hektischen Schlussphase zeigten sich jedoch die Zwehrenerinnen, die über die ganze Partie auf hohes Tempo setzten, abgezockter und wesentlich konzentrierter als die Gäste.

Zwehren/Kassel: Zeller, Landau-Schütz, Dasenbrock – Salzmann 8, Küster 4, Alter 3, Daniel 1, Naumann 4/2, Panhans 2, Hoppe 3, Kiwa 5, Löhrer, Tampe, Bürner

Von Christian Triebner