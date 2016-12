Wirbel um Rosdorfs Torjäger

Handball-Oberliga: Wechselt Marlon Krebs nach Baunatal? / TV Jahn Duderstadt bei der SG Börde

+ In dieser Saison bisher 67 Mal für die HG Rosdorf-Grone erfolgreich: Wirft Marlon Krebs (hier gegen Lehrtes Jonas Schepker) jetzt keine Tore mehr für den Oberligisten? Foto: Schröter

Göttingen. Bei Handball-Oberligist HG Rosdorf-Grone hat es gekracht! Das ist nichts Ehrenrühriges und kommt in einer Mannschaftssportart durchaus mal vor. Bitter nur, wenn es dabei um den besten Torschützen geht. Marlon Krebs, ein Rosdorfer Eigengewächs und feiner Sportsmann, spielt derzeit „aus persönlichen Gründen“ nicht mehr für das Team von Trainer Gernot Weiss – so die offizielle Sprachregelung, die auch Klubchef Jürgen Weißke mitteilt. Was steckt dahinter?

Atmosphärische Störungen

Beim Derbysieg gegen Duderstadt hat HG-Coach Weiss Krebs, der bislang 67 Treffer für die HG in dieser Saison warf (die meisten) kritisiert, er spiele zu eigensinnig. Wobei dies wohl nur die Spitze vom Eisberg gewesen sein dürfte. Die Kritik vom Trainer dürfte, anders lässt es sich kaum interpretieren, noch heftiger gewesen sein. „Atmosphärische Störungen gibt es schon länger“, sagt der HG Vorsitzende Weißke. Er verweist auch darauf, dass Krebs einen Vertrag bis zum 30. Juni 2017 bei der HG habe.

Gleichwohl war zu hören, dass Krebs angeblich den Verein wechseln möchte. Einen Interessenten soll es auch schon geben: Drittligist KSV Baunatal, der – Achtung! – von Mirko Jaissle trainiert wird. Er coachte bis vor drei Jahren die Rosdorfer. Musste damals gehen, weil das Team nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollte. Unter anderem auch Krebs nicht.

Trainer Weiss sagt, dass Krebs vergangene Woche nicht beim Training gewesen sei. Er wisse nicht, was mit Krebs los sei, habe keine Information. Das HG-Team reagierte am vergangenen Samstag mit einer Trotzreaktion, gewann in Schaumburg, wo es zuletzt immer „Haue“ gegeben hatte, mit 28:23. Ohne seinen bisherigen Haupttorschützen Krebs baute die Rosdorfer ihre Zwischenspurt-Serie auf 7:1-Punkte aus. Nach außen hin scheint das Tischtuch zwischen Weiss und Krebs zerschnitten. Gibt es eine vorzeitige Trennung? Gegen Tabellennachbar TSV Burgdorf III (Zehnter, 11:13-Punkte) wird die HG (Neunter, 11:11) am Samstag (18.30 Uhr) allem Anschein nach erneut ohne Krebs antreten. Und wieder gewinnen? Marlon Krebs war zu diesem Thema nicht zu erreichen.

Der auf Rang vier abgerutschte TV Jahn Duderstadt muss nach zuletzt zwei Niederlagen in Rosdorf und gegen Vorsfelde am Samstag (19.30 Uhr) beim Drittletzten SG Börde Handball in Schellerten antreten. (haz/gsd)