Vorbereitung für die Punktrunde

Handball-Pokal: HSG Göttingen gegen Rohrsen

Göttingen. Eine Woche vor der Fortsetzung der Punktrunde nehmen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Göttingen am Sonntag an einem der vier Pokal-Turniere teil, in denen die vier Teams für das Final Four ermittelt werden. Gastgeber ist der Oberliga-Siebte MTV Rohrsen, gespielt wird über 2 x 25 Minuten in Hessisch-Oldendorf.

Die HSG bestreitet das erste Spiel um 12.30 Uhr gegen Ausrichter Rohrsen. Im zweiten Spiel trifft Oberliga-Spitzenreiter Plesse-Hardenberg auf die HSG Hannover-Badenstedt II. Das Finale ist für 16.30 Uhr terminiert.

„Für uns ist das eine gute Vorbereitung unter Wettkampf-Bedingungen auf die Punktrunde. Wir nehmen das schon ernst“, sagt HSG-Trainer Uwe Viebrans. Zehn Tage hat er seinem Team über den Jahreswechsel freigegeben, in dieser Woche wurde wieder trainiert. Bis auf Lena Jansen und Torhüterin Ann-Kathrin Stopp (Kreuzbandriss) hat Viebrans alle Spieleinnen dabei. Das erste Punktspiel hat die HSG eine Woche später in Northeim. (haz/gsd)