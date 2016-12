2:3-Niederlage nach Verlängerung: Huskies verlieren in Heilbronn

+ Manuel Klinge

Heilbronn. Die Kassel Huskies in der DEL2 zu Gast beim Tabellenletzten Heilbronner Falken: Das sollte eigentlich eine klare Angelegenheit sein. Am Ende verlieren die Kasseler aber 2:3 nach Verlängerung.

Es geht eigentlich gut los für das Team von Trainer Rico Rossi, das schnell zweimal in Überzahl ist - allerdings machen die Huskies zu wenig aus diesem Vorteil, schießen nur zweimal auf das Heilbronner Tor.

Auf der andere Seite wird es dagegen mit einem Mann mehr gleich gefährlich. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde ist es schließlich Tyler Gron, der in Baseball-Manier einen abgewehrten Schuss von Henry Mertens aus der Luft über die Linie befördert - 0:1.

Nach einer Strafe für Marco Müller kurz vor Ende des ersten Drittels geht es für die Huskies in Unterzahl in den zweiten Abschnitt. Das nutzt der Tabellenletzte direkt aus. Wieder ein Schuss von Gron, der prallt vom Pfosten an den Rücken von Torhüter Patrick Klein - und von dort über die Linie (22.).

Aber das ist der Wachmacher für die Huskies. Angeführt von Braden Pimm werden die Kasseler nun stärker. Pimm ist es auch, der den Anschlusstreffer vorbereitet: Querpass vor dem Tor, am zweiten Pfosten steht Kapitän Manuel Klinge und trifft aus fünf Metern (28.). Knapp drei Minuten vor Schluss des zweiten Drittels gelingt Toni Ritter aus der Halbdistanz sogar der Ausgleich.

Im letzten Drittel drängen beide Teams auf die Entscheidung - die gelingt aber nicht. So geht es in die Verlängerung. Und da ist es zum dritten Mal Gron, der das Spiel entscheidet.

SR: Paule (Rosenheim) - Z: 1065

Tore: 1:0 (15:05) Gron (Martens, Kirsch), 2:0 (21:21) Gron (5:4), 2:1 (27:34) Klinge (Müller, Pimm), 2:2 (36:40) Ritter (Maginot, Hungerecker), 3:2 (53:48) Gron (Schwartz)

Strafminuten: 17 + Spieldauer Harty + 10 Lavalée - 17 + Spieldauer Boiarchinov.

Von Marc Thorwartl