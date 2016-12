Eishockey live auf HNA.de: Huskies empfangen die Lausitzer Füchse

Übertragung ab 19.30 Uhr im Ticker und bei Radio HNA

+ © Fischer Gelungene Premiere: Huskies-Maskottchen Herkules und HNA-Chefredakteur Horst Seidenfaden mit Leserreporter Sven Eichel beim Spiel gegen Rosenheim. © Fischer

Kassel. Die Kassel Huskies treffen heute in der heimischen Eissporthalle auf die Lausitzer Füchse, die in der Tabelle nur zwei Plätze hinter Kassel liegen. Wir übertragen die Partie live im Ticker und im Radio.

Sven Eichel hat die Sache richtig Spaß gemacht: Der 23-Jährige aus Vellmar hat als erster Leser-Reporter am Montag das Spiel der Huskies gegen Rosenheim am Radio-Mikrofon kommentiert. "Cool, dass ich richtig was erzählen durfte", sagt er nach der gemeinsamen Übertragung mit Chefredakteur Horst Seidenfaden.

Eichel hatte bereits Erfahrung als Moderator bei Stadionfesten in der Leichtathletik. "Das hier war aber etwas anderes. Viel schneller, viel spontaner", sagt Eichel. Heute ist dann der zweite Leser-Reporter am Mikro. Erneut zusammen mit Horst Seidenfaden meldet sich Julian Brand aus Guxhagen.

Den Liveticker betreut ab 19.15 Uhr Frank Ziemke. Im Radio sind wir live über unseren Anbieter Mixlr dabei. Zwischenstände der Partie erfahren Sie auch auf Kassel-live.

Hinweis: Das Spiel wird nicht über die RadioHNA-App übertragen. Stattdessen auf unserem Kanal der Radio-Plattform Mixlr. Mixlr bietet ebenfalls eine kostenlose App an, über die Sie uns zuhören können (Android | iOS): Einfach herunterladen, nach radiohna suchen und den Kanal auswählen. Der hier im Artikel eingebettete Player funktioniert aber auch auf mobilen Endgeräten.

Livestream-URL für Internetradios: http://edge.mixlr.com/channel/duhkm

Den ausführlichen Spielbericht gibt es nach der Partie an dieser Stelle.

