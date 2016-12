Souveränes 4:1 der Huskies am letzten Festtag

Merl, Klinge, Hungerecker und Mapes treffen

Kassel. Ohne drei, mit vier, Sieg 4:1 (2:0, 2:1, 0:0): Ohne Jack Downing, Austin Wycisk und Dorian Saeftel, aber erstmals mit vier Verteidigerpaaren haben die Kassel Huskies die weihnachtlichen Festtage mit einem souveränen Erfolg gegen die ebenfalls dezimierten Star Bulls Rosenheim abgeschlossen.

Gegen die Bullen, die mit nur einem Importspieler antreten konnten, taten sich die Nordhessen nur zu Beginn schwer. Dann setzen ihre Nadelstiche dem bayrischen Bollwerk mehr und mehr zu. Proft (4.) und Maginot scheitern noch an Torsteher Steinhauer, dann aber darf noch vor der ersten Pause zweimal gejubelt werden. Und das, weil die Huskies zweimal im zweiten Versuch erfolgreich sind.

Im ersten Überzahlspiel versucht Kapitän Klinge zunächst vergeblich, seinen Mitspieler Thomas Merl auf der anderen Seite anzuspielen. Beim zweiten Mal aber kommt der Diagonalpass an, Merl hat freie Bahn und Merl erzielt sein fünftes Saisontor (12.). Fünf Minuten später ist Klinge selbst der Mann des zweiten Versuchs. Erst scheitert er am Torwart, dann setzt er nach. 2:0 nach 17 Minuten, das 14. Tor des Kasseler Urgesteins.

Und die Rosenheimer? Sie kommen erst gegen Ende des ersten Drittels häufiger vor den Kasseler Kasten. Und das meist in Überzahl. Nowak und zweimal McNeely aber finden ihren Meister in Huskies-Zerberus Markus Keller. Im dritten Powerplay der Gäste ist aber auch er machtlos. Rohner zieht flach von der Blauen Linie ab, Goldhelm McNeely hält die Kelle hin und Keller ist geschlagen (25.).

Der Anschlusstreffer zum 1:2 – aber nicht der Beginn einer Wende. Denn die Huskies bleiben kühl und clever. Und sie drücken aufs Tempo. Mit haben postwendend Erfolg. Im Nachschuss trifft Phil Hungerecker zum 3:1, der alte Abstand ist nur zwei Minuten später wieder hergestellt. Und dann hat Corey Mapes das Glück des Tüchtigen. An der Blauen Linie trifft der Verteidiger den Puck nicht optimal, aber goldrichtig: Unhaltbar flattert das Hartgummi zum 4:1 ins Netz (48.).

Ein Treffer, der in der Halle ein wenig die Emotionen beruhigt. Denn nach einer rüden Attacke gegen Hungerecker, der frei aufs Tor zusteuerte, hatte Referee Erdle kein Foul angezeigt, sondern Michi Christ bestraft. Der hatte den ungeahndeten Angriff gegen seinen Mitstreiter prompt und rustikal gerächt.

Ein Zeichen, das ankommt. Denn nun sind alle Fronten geklärt. Und allein in den ersten acht Minuten des Schlussdrittels feuern die Hausherren acht Schüsse ab auf den Rosenheimer Kasten. Doch Steinhauer hält und hält und hält. Nach dem traumhaft filigranen Pucktanz von Christ und Boiarchinov, nach MacKenzies flinkem Vorstoß, nach Schlagers couragierter Attacke, nach Klinges Schnellangriff. Es bleibt also beim 4:1. Und die Fans singen, nach was wohl: Kling Glöckchen, klingelingeling.

SR: Erdle. Z: 4023

Tore: 1:0 (11:25) Merl (Klinge, MacKenzie - 5:4), 2:0 (16:13) Klinge (Ritter, Merl), 2:1 (24:10) McNeely (Rohner, Lindlbauer - 5:4), 3:1 (26:28) Hungerecker (Boiarchinov, hrist), 4:1 (38:00) Mapes (Christ, Klinge)

Strafminuten: 12 - 6.