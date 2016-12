Huskies gewinnen Derby in Frankfurt: 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand

Ritter, Wycisk und Mapes treffen

Frankfurt. Sie bleiben die Derbykönige – selbst dann wenn sie schon am Abgrund stehen. Mit großen Kämpferherzen haben die Eishockeyspieler der Kassel Huskies aus einem 0:2-Rückstand bei den Löwen Frankfurt ein 3:2 (0:1, 1:2, 2:0) gemacht.

Im fünften Hessenderby der Saison war es der fünfte Sieg der Kasseler – und der dritte in Frankfurt. Dabei war die Ausgangslage gar nicht so gut - die ie Gäste waren arg geschwächt angereist: Die Verteidiger Esa Lehikoinen, Marco Müller und Dorian Saeftel fehlten, im Angriff musste neben Feodor Boarchinov kurzfristig auch Thomas Merl passen.

Trainer Rico Rossi sorgte so für zwei Premieren: Neuzugang Steve Hanusch war erstmals dabei, dazu stand Jugendspieler Tim Lucca Krüger im Kader.

Der 0:1-Rückstand nach dem ersten Drittel war trotzdem ärgerlich. Klar: Frankfurt machte mehr Druck. Trotzdem verteidigten die Huskies konsequent, ließen wenig zu, überstanden eine erste Unterzahl souverän. Die beste Chance hatte da sogar Braden Pimm.

Aber: Die Unterzahl war gerade abgelaufen, da passten die Huskies kurz nicht auf – und kassierten prompt das Tor. David Cespiva stand völlig frei, traf aus der Halbdistanz (10.). Trotzdem hätte es zur Pause 1:1 stehen können. Erneut Pimm nach einem Querpass von Manuel Klinge (17.) und vier Sekunden vor der Sirene Toni Ritter kamen frei vor dem Tor zum Schuss, scheiterten aber am früheren Husky Florian Proske.

Spieldauerstrafe für Carter Proft

Das waren Situationen, die gerade auswärts genutzt werden müssen. Leider aber ging das so weiter. Die Huskies kamen schwungvoll aus der Pause. Sie drückten. Hatten Chancen. Durch Heinrich. Durch Pimm. Durch Klinge. Aber sie trafen nicht. Und kassierten ein bitteres Gegentor: Klinge trifft beim Konter das Ausnetz. Im Gegenzug passt Card vor das Tor. Philipp Schlager rutscht aus, serviert die Scheibe für Stretch – 0.2 (24.).

Das war aber immer noch nicht alles. In der 33. Minute – kurz zuvor war Pimm in seinem Privatduell einmal mehr an Proske gescheitert – erwies Carter Proft seiner Mannschaft einen Bärendienst, kassierte wegen Beleidigung eines Linienschiedsrichters eine Spieldauerstrafe. Da waren es noch weniger Huskies – und das verbleibende Rudel drohte kurzzeitig unterzugehen.

Torhüter Markus Keller rettete mehrfach gegen freistehende Frankfurter.

Keller pariert Penalty

Kurz vor der zweiten Pause aber war sie wieder da, die Hoffnung. Toni Ritter brach endlich den Bann, traf vom Bullykreis zum 1:2 (39.). Ging jetzt noch was im letzten Drittel? Das begann schon mal sehenswert mit einem Doppelpass zwischen Jack Downing und Phil Hungerecker, dem erneut nur der Abschluss fehlte. Die Marschrichtung war damit klar: Kassel wurde offensiver, Frankfurt konterte.

Und die Schlussphase, sie wird dramatisch. Die Löwen haben ja dieses Tempo.

Es ist Keller, der die Huskies jetzt im Spiel hält. Die Krönung: In der 51. Minute pariert Kassels Torhüter einen Penalty von Patrick Jarrett.

Trotzdem: Frankfurt ist dran, jetzt alles klar zu machen. Doch dann, dann fällt tatsächlich der Ausgleich. Corey Mapes schießt, Austin Wysisk fälscht ab – 2:2 nach 52. Minuten. Die Huskies werden nun müde. Aber sie ackern. Sie sind verbissen. Und sie kommen noch einmal vor Frankfurts Tor.

Entscheidend, aber auch glücklich. Der Puck springt gegen Mapes´ Schuh und von da ins Tor. Die Schiedsrichter bemühen den Videobeweis, dann steht es fest: 3:2 in der 58. Minute. Eine Unterzahl überstehen sie noch, dann ist es geschafft: Derbysieg!

SR: Westrich (Zweibrücken), Z: 6900,

Tore: 1:0 (9:58) Cespiva (Stretch, Pistilli), 2:0 (23:41) Stretch (Card, Pistilli), 2:1 (38:09) Ritter (Hungerecker, Downing), 2:2 (51;42) Wycisk (Mapes, Schlager), 2:3 (57:55) Mapes,

Strafminuten: Frankfurt 8, Kassel 12 + Spieldauer Proft. Bes.

Vorkommnis: Keller hält Penalty von Jarrett (50:01)

