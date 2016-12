Bietigheim Steelers derzeit auch für Huskies eine Nummer zu groß

In einer anderen Liga

+ Bild mit Symbolcharakter: Bietigheim war obenauf, die Huskies – hier Thomas Merl (links) und Austin Wycisk – am Boden. Die Steelers sind Greg Gibson(vorn) und Bastian Steingroß. Foto: Schachtschneider

Kassel. Kevin Gaudet ist ein freundlicher Gast. Einer, der mit Lob für den Gastgeber nicht spart. Der Trainer der Bietigheim Steelers sagte nach dem 6:1-Sieg seiner Mannschaft bei den Kassel Huskies Sätze wie diese: „Die Huskies haben angefangen wie die Feuerwehr.“

Und: „Wenn wir noch ein zweites Tor kassiert hätten, wäre es sehr schwer geworden.“ Oder: „Im Mitteldrittel hatte Kassel gute Chancen für eine Wende.“

Das waren nette Worte. Am Ende blieb trotzdem: Seine Mannschaft hatte den Huskies eine bittere Lehrstunde in Sachen Eishockey erteilt. Die Gastgeber waren trotz der schnellen Führung durch Toni Ritter (2.) chancenlos. Trainer Rico Rossi machte daraus in seinem Fazit dann auch keinen Hehl: „Du siehst, wie weit weg wir derzeit sind vom Spitzenreiter. Das gilt aber für alle Mannschaften. Die Steelers sind einfach die Besten.“

In drei Spielen hat der Meister aus Kassel sich vom Finalgegner des Vorjahres nun 20 Treffer eingefangen. Warum das so ist, war schnell zu sehen. Als Bietigheim sich vom Huskies-Hurra-Stil der Anfangsphase erholt hatte, schlugen die Gäste sofort zurück. Schoofs nutzte das Aufrücken der Huskies zum Konter und zum Ausgleich. Danach gab es kein Halten mehr, so sehr sich Torhüter Patrick Klein auch mit tollen Paraden der Bietigheimer Angriffe erwehrte.

Die Steelers waren in jeder Beziehung überlegen: Sie waren schneller, kombinierten sicherer, schossen traumhafte Tore. Bietigheim spielte in einer anderen Liga. Und all das auch noch, obwohl Akteure wie Justin Kelly, Shawn Weller oder Frederik Cabana den Gästen weiter fehlten.

Am 27. Spieltag des Vorjahres hatten die Huskies übrigens in Bietigheim gespielt. Sie verloren 4:5, lagen drei Ränge hinter den Steelers. Die Huskies wissen also: Sie müssen hart arbeiten, aber Rückstände sind aufholbar. Rossi macht derzeit vor allem das Überzahlspiel Sorgen: „Da läuft es derzeit einfach nicht“, sagt er. Auch die Chancenverwertung ist weiter verbesserungswürdig. Spieler wie Jack Downing, der in einer Szene spektakulär über den Puck schlug, haben sichtbar Ladehemmung.

Auch in Sachen Effektivität war Bietigheim deshalb deutlich meisterlicher als die Huskies. Kevin Gaudet hat übrigens auch noch über seine Mannschaft gesprochen. Er sagte: „Ich bin schon lange im Geschäft, aber heute war ich richtig begeistert von meiner Mannschaft.“