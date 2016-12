Fakten zum Sonntag: Huskies zwischen Erleichterung und emotionaler Rückkehr

Krinner und Brunner bewegen

+ Übernahm das erste Bully: Gerhard Brunner Foto: Fischer

Kassel. Es war ein Auftritt, der zu den Leistungen der Huskies in diesen Tagen passt: Das 4:3 gegen Ravensburg fiel erst in der Verlängerung – es war bereits die vierte Overtime in den vergangenen fünf DEL-2-Spielen.

Gegen die Towerstars und gegen Freiburg entschieden die Kasseler die Partie für sich, beim SC Riessersee und in Heilbronn unterlagen sie. Auch zwei andere Rückkehrer boten Gesprächsstoff. Hier sind die Fakten zum Sonntag.

Die Reaktionen

„Im ersten Drittel sind wir übers Eis geflogen, im zweiten waren wir zu uneffektiv im Forechecking“, sagte Huskies-Trainer Rico Rossi. Die Folge: Die Huskies verspielten eine 2:0- und 3:1-Führung und mussten wieder nachsitzen. „Die Jungs sind derzeit ein wenig fragil. Wir spielen gut, aber erzielen zu wenig Tore. Wenn wir die Chancen nicht herausspielen würden, dann hätten wir ein Problem.“ Alex Heinrich befand: „Wir hätten die Führung ausbauen müssen. Das haben wir verpasst.“ Aber, so fügte der Verteidiger an: „Die Liga ist in diesem Jahr sehr ausgeglichen. Und wir dürfen nicht vergessen: Wir sind ja immer noch Dritter.“

Trotzdem war deutlich, wie groß die Erleichterung der Spieler war, als sie auf den Siegtorschützen Thomas Merl zuliefen. Der Stürmer schrie seine Freude regelrecht heraus und erklärte später: „Dieser Sieg war richtig wichtig für uns.“ Auch für ihn selbst. „Ich habe schon länger nicht mehr getroffen, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. So kann es am Freitag beim Derby in Frankfurt weitergehen.“

Die Trainer-Rückkehr

Ihm gehörten die ersten Worte: Toni Krinner. Als Spieler war der Bad Tölzer mit den Huskies 1997 Deutscher Vizemeister geworden, nun kehrte er als neuer Chefcoach der Ravensburger zurück.

Krinner ist noch gezeichnet von der Krebserkrankung, die seine Trainerlaufbahn in den vergangenen Jahren beeinflusst hat: Im Dezember 2015 hatte er deshalb zunächst sein Engagement in Landshut beendet. Seine kurze Rückkehr nach Kaufbeuren beendete der 49-Jährige wegen des Jagdunfalls seines Vaters. Nun also ist er wieder da. Die Haare sind noch nicht nachgewachsen, die Stimme ist belegt. Er habe die Krankheit im Griff, sagt er. Und es sagt viel über ihn aus, dass er das Spiel seiner Mannschaft erst als zweiten Punkt ansprach.

Zunächst lagen ihm andere am Herzen: „Es freut mich sehr, dass ich Gerhard Brunner heute sehe. Er war beim größten Erfolg der Kassel Huskies mein Trainer. Ich durfte bei der Vizemeisterschaft sein.“ An den aktuellen Huskies-Trainer richtete Krinner seine nächsten Worte: „Auch wenn es schon ein paar Tage her ist, Rico: Ich möchte dir noch persönlich zur Meisterschaft gratulieren. Eine Meisterschaft ist immer etwas Besonderes. Es ist kein Zufallsprodukt, sondern harte Arbeit.“

Auch für Rossi rückte das Sportgeschehen angesichts von Krinners Auftritt in den Hintergrund: „Sport ist wunderbar. Aber die Gesundheit eines Menschen ist das Wichtigste. Ich freue mich, dass Toni wieder dabei ist und wünsche ihm viel Gesundheit für das neue Jahr.“

Die Zuschauer-Rückkehr

Gerhard Brunner verfolgte das Spiel von der Tribüne aus. Der 66-Jährige, einer der Väter des größten Huskies-Erfolges, übernahm das symbolische erste Bully.

Später ging es mit seiner Frau weiter zu Familie Carciola, mit denen die Brunners bis heute befreundet sind. „Es ist schön, wieder hier zu sein“, sagte Brunner. Er komme gern wieder – in den Playoffs.