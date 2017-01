Gründe für die Krise der Huskies

Kassel. „Nein, so ein Wochenende habe ich nicht oft erlebt“, sagt Rico Rossi. So ein Wochenende, an dem eine Mannschaft in zwei Spielen nicht ins Schwarze trifft, die gibt es eben nicht oft im Eishockey. Den Huskies ist es passiert. Dem 0:1 gegen Bayreuth am Freitag folgte am Sonntag ein 0:3 in Freiburg. Rossi nimmt dann auch kein Blatt vor den Mund: „Ja,“ sagt der Trainer, „wir stecken in der Krise. Wir haben vier der letzten sechs Spiele verloren. Uns fehlt derzeit die Leichtigkeit.“ Fakt ist: Wirklich überzeugt hat seine Mannschaft zuletzt nur beim Sieg gegen Rosenheim. Doch was sind die Gründe für die Krise des Meisters?

1.Schwäche vor dem Tor. Klar, das liegt auf der Hand. Nicht erst seit dem torlosen Wochenende. Die Huskies tun sich verdammt schwer mit dem Torschuss. Das ist seit Wochen bei nahezu jedem Spiel zu sehen. Und das gibt auch die Statistik deutlich wider. 94 Treffer in 34 Spielen – nur vier Teams der Liga trafen noch seltener. Bei den Top-Scorern der Liga steht mit Manuel Klinge der beste Kasseler erst auf Platz 15. Mit Klinge (14) und Jack Downing (13) haben erst zwei Spieler zweistellig getroffen. Bei den Verteidigern ragt nur Alex Heinricht (9) heraus.

Noch deutlicher wird die Schwäche des Meisters aber in einer anderen Statistik: 1236 Torschüsse haben die Huskies in dieser Saison abgegeben. Nur Frankfurt (1252) war noch etwas besser. Aber: In der Effektivität steht Rossis Team ganz am Ende. Im Schnitt braucht es pro Tor 13,1 Schüsse. Zum Vergleich: Bei den Bietigheim Steelers sind es nur 8,2. Zahlen, in denen die „fehlende Leichtigkeit“, von der Rossi spricht, sichtbar wird.

Was also tun? „Natürlich reagieren wir im Training. Wir versuchen, den Spielern Routine beim Torschuss zu vermitteln. Am Ende stehen sie im Spiel aber allein vor dem Tor. Da kann kein Trainer der Welt helfen.“ Rossi zieht aus den Zahlen aber auch Hoffnung: „Wir spielen unsere Chancen heraus. Es wäre schlimmer, wenn wir das nicht täten.“

2.Mangelnde Form und Qualität. Verunsicherung und fehlende Zielstrebigkeit sind derzeit beim Personal deutlich spürbar. Braden Pimm beispielsweise läuft seiner Form hinterher. Er ist oft am Puck, aber es kommt wenig dabei heraus. Philipp Schlager ackert, ist offensiv aber wenig zu sehen. Und Jack Downing blieb nach gutem Start zuletzt häufig den Nachweis schuldig, dass er der Torjäger ist, den die Huskies brauchen. Auch den Verteidigern fehlt bisher Qualität an der Blauen Linie. Das wird auch beim zuletzt schwachen Überzahlspiel deutlich. Vor allem von Corey Mapes und Drew MacKenzie muss man mehr erwarten.

3.Pech mit Verletzungen. Rossi betont stets, dass er das nicht als Ausrede gelten lässt. „Verletzungen gehören dazu. Wir jammern nicht“, sagt er. Trotzdem sind die aktuellen Ausfälle von Spielern wie Manuel Klinge und Michi Christ oder davor von Jack Downing ausgerechnet in der Phase mit vielen Spielen natürlich eine Last. Vor allem Kapitän Klinge fehlt derzeit als Vorbild und Führungsfigur.

4.Die Last des Titels. So eine Meisterschaft steigert die Erwartungen. Der Druck auf Spieler wie Trainer ist höher. Und das, obwohl Rossi zurecht verweist, dass dies nicht mehr die Meistermannschaft ist. Elf Spieler des Vorjahres mussten ersetzt werden. Auch in den Spielen merken die Kasseler, dass ihnen anders begegnet wird. „Unsere Gegner sind heiß. Jeder will vor allem zuhause den Meister schlagen.“ Und: Wie Bayreuth am Freitag wissen die Gegner um die Schwäche der Huskies – und spielen betont defensiv. Es wird also Zeit, dass die Huskies einen Weg finden. Denn wie sagt Rossi? „Tore sind die Seele des Spiels.“

Von Frank Ziemke