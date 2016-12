Sonderlob nach Frankfurt-Sieg: Jetzt kommt Spitzenreiter Bietigheim

Huskies-Coach Rossi spricht Sonderlob aus

+ Freudentanz in Frankfurt: die Huskies nach dem dritten Derbysieg in dieser Saison. Foto: Storch

Kassel. Die Derbykönige Hessens haben am Freitag ihren Platz auf dem Derbythron gefestigt. Und wie. Wir blicken aber auch nach vorne.

Beim 3:2-Erfolg in der ausverkauften Eissporthalle am Ratsweg bei ihrem Erzrivalen, den Löwen Frankfurt, haben sich die Huskies weiteres Selbstbewusstsein für das Topspiel am Sonntag geholt: Ab 18 Uhr kommt Spitzenreiter Bietigheim in die Eissporthalle.

Die Trainer

Erst unglücklich zurückgelegen, dann glücklich gewonnen. In diesem einen Satz lässt sich das dritte Aufeinandertreffen der großen hessischen Rivalen eigentlich kurz und bündig zusammenfassen. Schließlich war Husky Philipp Schlager vor dem 0:2 unglücklich ausgerutscht und hatte dabei die Scheibe unfreiwillig für C. J. Stretch aufgelegt. Schließlich war der ehemalige Kasseler und aktuelle Frankfurter Torhüter Florian Proske ebenso unglücklich wie unfreiwillig am Siegtor der Huskies beteiligt.

„Es war wieder ein besonderes Derby“, urteilte Huskies-Trainer Rico Rossi, „es war ein sehr unterhaltsames Eishockeyspiel“, sagte Löwen-Coach Paul Gardner. Damit aber endeten auch die Gemeinsamkeiten. Während der Kanadier bemängelte, dass seine Mannschaft nach dem 2:0 nicht das dritte oder gar vierte Tor nachgelegt hatte, lobte Rossi seine Spieler nicht nur für die drei Punkte. „Was mir sehr gut gefallen hat, auch beim Stand von 0:2, ist die Gelassenheit und die Art und Weise, wie die Mannschaft auf der Bank, in der Kabine und auf dem Eis reagiert hat. Es dauert, bis eine Mannschaft darauf vertraut, was sie im Lauf einer Trainingswoche sieht und macht. Dieses Spiel könnte ein riesiger Schritt vorwärts sein im Prozess, den dieses junge Team durchläuft.“ Nicht gefallen haben aber dürfte Rossi der Auftritt von Carter Proft. Der Heißsporn in Reihen der Kasseler durfte in der 30. Minute vorzeitig duschen – nach einer Spieldauerstrafe wegen Schiedsrichterbeleidigung.

+ Nun auch Torschütze: Verteidiger Corey Mapes. Archivfoto: Fischer

Der Premieren-Torschütze

Torvorlagen hatte er schon einige gegeben. Nun aber taucht der Name von Verteidiger Corey Mapes auch in der Torschützenliste auf. Allerdings war es sein Tor der Marke Zufallstreffer. Und so hat es der Verteidiger erlebt: „Es ging alles ziemlich schnell. Ich habe die Scheibe von Toni bekommen und sie dann hoch gespielt zu Mathias. Ich bin zum Tor gelaufen und habe sie dann gar nicht richtig gesehen, sondern nur gehört, wie sie irgendjemand an den Helm ging. Auf einmal landet sie dann an meinem Schienbeinschoner und geht von dort ins Tor.“ Genauer gesagt sprang die Scheibe von Mapes an Proskes Schoner und von dort über die Linie.

Doch den Huskies war das herzlich egal. „Ab dem zweiten Drittel haben wir das Spiel dominiert und hatten die klareren Chancen. Wir haben immer den Glauben gehabt, dass wir das Spiel noch drehen können“, sagte Mapes. Und so gab es nach dem Abpfiff wieder einmal die Szenen, an denen die Huskies besonderen Gefallen gefunden haben: ein Siegertänzchen beim Erzrivalen.

Huskies gewinnen Derby in Frankfurt: 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand Zur Fotostrecke

Siebter Siege in Folge

Denn das Gefühl, am Ratsweg zu verlieren, das kennen die Huskies nur noch aus ferner Erinnerung. Am 21. Februar, ihrem bis dato letzten Hauptrundenspiel am Ratsweg, unterlagen sie 1:4. Es war die letzte Niederlage gegen die Löwen – es folgten sieben Derbysiege in offiziellen Spielen in Serie: vier beim Sweep im Playoff-Viertefinale, das 5:4 in der Overtime im Summergame, der 2:1-Erfolg in eigener Halle und nun das 3:2.