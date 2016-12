Huskies hoffen gegen Lausitzer Füchse auf dritten Sieg in Folge

+ Wichtiges Tor in Überzahl: Feodor Boiarchinov (links) und Thomas Merl. Foto: Fischer

Kassel. „Ein gutes Spiel, ein wichtiger Sieg.“ Das sagte Trainer Rico Rossi nach dem 4:1 seiner Huskies gegen Rosenheim am zweiten Weihnachts-Tag.

Es war damit ein Fünf-Punkte-Wochenende zu Beginn der heißen Wochen im Eishockey. Denn es geht ja Schlag auf Schlag weiter. Heute um 19.30 Uhr bestreiten die Huskies ihr nächstes Heimspiel. Gegner sind die Lausitzer Füchse aus Weißwasser. Am Freitag geht es in Dresden weiter.

„Das sind beides direkte Verfolger“, sagt Rossi. Und: „Wenn wir in beiden Spielen punkten können, dann ist das für uns ein richtig guter Dezember.“ Von bisher acht Begegnung des Monats haben die Kasseler sechs gewonnen, darunter auch die Derbys gegen Bad Nauheim und Frankfurt. Die Richtung also stimmt. Trotz einiger Personalsorgen ist der Titelverteidiger gut im Geschäft.

Das war auch gegen Rosenheim zu sehen. Sicher, die Gäste mussten auch auf einige Leistungsträger verzichten. Aber insgesamt war es eben ein sehr abgeklärter und überzeugender Auftritt, den die Gastgeber da hinlegten. Immer wenn es nötig war, zogen sie das Tempo an – und hatten dann auch Erfolg. Bestes Beispiel: Die Phase nach dem Anschlusstreffer zum 1:2, den McNeely in der 25. Minute erzielte. Bevor Rosenheim danach richtig auf eine Wende hoffen konnte, erhöhten die Gastgeber den Druck, legten nur zwei Minuten später durch Phil Hungereckers Treffer nach. „Wir wissen: Wenn wir den Puck lange im Drittel des Gegners halten, dann kommen wir irgendwann zu Chancen und auch zu Toren“, kommentierte Rossi.

Ähnlich war es zu Beginn des Schlussdrittels. Die Huskies beschränkten sich nicht aufs Verteidigen. Sie übten Druck aus, hielten die Gäste fern vom eigenen Tor. So brannte nichts mehr an. Und einen wichtigen Aspekt nahmen die Gastgeber zusätzlich mit aus der Partie. Beim 1:0 durch Thomas Merl trafen sie in Überzahl – in den vergangenen Wochen ja so etwas wie ein Sorgenkind der Kasseler. „Das war wichtig und gut für die Moral der Jungs“, freute sich der Trainer, dem für heute auch weitere Personalsorgen erspart blieben. Hungerecker und Marco Müller mussten am Montag zwischenzeitlich angeschlagen das Eis verlassen. Beide sind aber heute dabei.

Möglich ist zudem eine Rückkehr von Austin Wycisk, dem Stürmer, der so wichtig für die Unterzahl-Arbeit ist. Im letzten Heimspiel des Jahres soll so der dritte Sieg in Folge her – damit es wirklich ein richtig guter Dezember wird.