0:3 gegen Freiburg – Huskies in der Krise

Eishockey: Kasseler bleiben erstmals an einem Wochenende ohne eigenen Treffer

+ © Foto: Schachtschneider Augerutscht: So wie in dieser Szene am Freitag gegen Bayreuth sind die Huskies nun in Freiburg gestolpert. Kassels Phil Hungerecker ist in die Bande gerutscht, Bayreuths Andreas Geigenmüller steht. © Foto: Schachtschneider

Freiburg. Die Kassel Huskies rutschen in die Krise und in der DEL 2 auf Rang fünf ab: Bei den Wölfen in Freiburg unterlag die Mannschaft von Trainer Rico Rossi am Sonntagabend mit 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) und blieb damit im zweiten Spiel in Folge ohne eigenen Torerfolg.

Die Frage war ja, wie hatten die Huskies die 0:1-Niederlage gegen Bayreuth vom Freitag verdaut? Die Antwort lautete: Gar nicht. Denn schon nach dem ersten Drittel sah das alles andere als gut aus: Nicht nur, dass die Kasseler überhaupt nicht ins Spiel fanden. Sie lagen auch prompt mit 0:3 zurück. Aus einer sicheren Defensive heraus zogen die Freiburger ihr Spiel auf, entwickelten viel Druck nach vorn. Während Braden Pimm die beste Chance für die Hukies vergab (9. Minute), weil Lukas Mensator im Tor glänzend reagierte, waren die Freiburger effizienter.

Zwar konnte der junge Mirko Pantkowski im Kasseler Gehäuse einen Schuss von Enrico Saccomani noch parieren, beim Nachschuss war er gegen Jannik Herm aber chancenlos. Diesem 0:1 (14.) folgte keine zwei Minuten später das 0:2 (16.). Als gerade vier Freiburger gegen vier Kasseler spielten, zog Radek Duda allein auf und davon und ließ Pantkowski erneut keine Chance. Doch es kam noch bitterer: 13 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels bewies Ex-Husky Chris Billich ein gutes Auge für Tobias Kunz, der im Slot vor dem Kasseler Tor stand, letztlich zu frei zum Schuss kam und auf 3:0 für die Hausherren erhöhte (20.).

Es war zugleich der letzte Gegentreffer für den jungen Kasseler Torhüter. Denn zum zweiten Drittel brachte Rico Rossi Patrick Klein, wohl, um dem Spiel seiner Mannschaft neue Impulse zu geben. Das schien sich auszuzahlen, denn langsam kamen die Huskies besser in die Partie und nach und nach auch zu guten Torgelegenheiten: Zweimal scheiterte Toni Ritter spektakulär an Mensator, dann rettete der überragende Freiburger Schlussmann bei einer Eins-zu-eins-Situation gegen Pimm (32.), kurz vor der Drittelpause half Freiburg das Gebälk, als Phil Hungerecker nur das Lattenkreuz traf (38.).

Zeitgleich machten sich Kasseler mit unnötigen Strafzeiten das Leben zusätzlich schwer – und hatten doch Glück: Als Drew MacKenzie auf der Strafbank saß und drei Freiburger allein auf Klein zuliefen (28.) und die Scheibe im Tor versenkten, entschied Schiedsrichter Oswald auf Torraumabseits. Das vermeintliche 4:0 zählte nicht.

Blieb den Huskies also noch das Schlussdrittel, um vielleicht doch noch einmal zurückzukommen. Der Druck, den sie entfachten, hatte es in sich. In den letzten 15 Minuten schnürten die Kasseler die Gastgeber in deren Zone ein. Doch nicht nur entpuppte sich die Bürde des 0:3 als letztlich zu hoch. Auch Mensator blieb unüberwindbar und jubelte anschließend über sein erstes Spiel zu Null in dieser Saison. Und die Huskies, die bleiben damit zum ersten Mal in dieser Saison an einem Wochenende ohne eigenen Torerfolg. Bitter außerdem: Verteidiger Marco Müller blockte kurz vor dem Ende einen Schuss von Nikolas Linsenmaier. Sichtlich benommen führten ihn die Betreuer in die Kabine. Es war der bittere Schlusspunkt unter ein gebrauchtes Wochenende.

SR: Oswald (Kaufbeuren), Z: 1786;

Tore: 1:0 (13:47) Herm (Cihak, Wagner), 2:0 (15:14) Duda (Haluza - 4:4), 3:0 (19:47) Kunz (Vas, Billich)

Strafminuten: Freiburg 8, Kassel 12 + 10 Hanusch + 10 MacKenzie