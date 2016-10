Huskies: MacKenzie fehlt zwei bis vier Wochen

+ Drew MacKenzie

Kassel. Die Kassel Huskies müssen einige Spiele in der DEL2 ohne Drew MacKenzie (27) auskommen.

Der US-Verteidiger hat sich am Freitag im Spiel gegen die Lausitzer Füchse einen Muskelfaserriss zugezogen, wie eine Kernspintomografie am Dienstag ergab.

MacKenzie werde zwei bis vier Wochen ausfallen, sagte Trainer Rico Rossi. Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Manuel Klinge (31). „Eher unwahrscheinlich“, beschrieb Rossi die Chancen, dass der Kapitän des Zweitligisten am Freitag zu Hause gegen Bayreuth und am Sonntag in Freiburg auflaufen werde.