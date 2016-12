Weihnachtsstress für die Huskies: Vier Partien stehen an

Erstes Spiel gegen die Lausitzer Füchse

+ Wird den Huskies fehlen: Stürmer Jack Downing muss zwei Wochen pausieren. Foto: Schachtschneider

Kassel. Beschauliche Weihnachtstage sehen anders aus. Die Kassel Huskies sind von Freitag an eher mitten im Weihnachtsstress. In den kommenden acht Tagen stehen vier Partien auf dem Programm.

Eine echte Terminhatz rund um die Feiertage. Den Auftakt macht heute die Partie in Kaufbeuren (19.30 Uhr). Am zweiten Weihnachtstag kommen die Starbulls Rosenheim in die heimische Eishalle. Beginn ist dann um 18 Uhr. Es folgen die Partien gegen die Lausitzer Füchse (Mittwoch, 19.30 Uhr) und in Dresden (Freitag, 19.30 Uhr).

Klagen wollen die Eishockeyspieler allerdings nicht. Im Gegenteil. „Wir kennen das ja. Und die Jungs freuen sich. Viele Spiele heißt wenig Training“, sagt Rico Rossi. Und der Trainer selbst findet, „dass nun die spannende Zeit beginnt. Ende Januar kannst du sagen, wo du wirklich stehst in dieser Liga“.

Und es ist eine Liga, in der es, so Rossi, deutlich enger zugeht, weil die zuletzt unten stehenden Mannschaften personell gut zugelegt haben. Dazu zählen auch die Gegner des Wochenendes. Gegen Kaufbeuren und Rosenheim haben die Huskies im Vorjahr sämtliche Spiele gewonnen. In dieser Saison gab es zuhause erneut zwei Erfolge, auswärts aber jeweils eine Niederlage.

So positiv die Huskies die Flut an Spielen nehmen, so unpassend sind allerdings die aktuellen Personalien. Die zuletzt verletzt fehlenden Esa Lehikoinen und Feodor Boiarchinov sind zwar wieder dabei, dafür gibt es aber weitere Ausfälle. Carter Proft ist nach zwei großen Strafen am vergangenen Wochenende gesperrt. Verteidiger Dorian Saeftel wurde in dieser Woche an der Hand operiert, muss rund fünf Wochen pausieren. Zudem haben sich nun auch die Stürmer Jack Downing und Austin Wycisk verletzt. Beide könnten zwei Wochen ausfallen. In Kaufbeuren stehen heute so nur neun Angreifer zur Verfügung.

Rossi kündigt deshalb bereits an: „Bis zum Ende der Wechselfrist am 31. Januar halten wir immer die Augen nach neuen Spielern offen.“ Ein wenig Zeit, Weihnachten zu feiern, lässt der Trainer seinen Spielern übrigens trotzdem: Am Samstag ist frei, am Sonntag steht nur ein freiwilliges Training auf dem Programm. Und was wünscht sich Rossi? „Gesunde Spieler. Und viele Siege.“