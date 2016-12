Verletzung zum Jubiläum: Michi Christ fällt vier Wochen aus

Stürmer wird von Ehrung überrascht

+ © Schachtschneider Ein besonderes Trikot: Michi Christ (rechts) erhält es aus den Händen von Achim Herwig. © Schachtschneider

Kassel. Es gibt nicht viele, die dies geschafft haben: 400 Spiele im Dress der Kassel Huskies. Einer, der seit Sonntagabend dazuzählt, ist Michi Christ.

Allerdings wurde die Freude über das Jubiläumsspiel getrübt: Beim 1:5 gegen Weißwasser hat sich der 27-Jährige verletzt, fällt mit einem Fingerbruch vier Wochen aus. Heißt: Schon Freitagabend beim Gastspiel in Dresden muss Coach Rico Rossi auf ihn verzichten. Und auch wenn die Gefühlslage deshalb gemischt ist – bei Christ ist dennoch der Stolz über 400 Einsätze als Husky spürbar.

„Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Rico hat es bei der Ansprache vor dem Spiel in der Kabine erwähnt. Es ist schon etwas besonderes. Gerade in der heutigen Zeit kommt es ja nicht so oft vor, dass ein Spieler so viele Einsätze für einen Verein bestreitet“, sagt der Kasseler. „Besonders gefreut hat mich aber, dass der Verein daran gedacht hat.“ Denn vor dem Spiel honorierten nicht nur die Fans mit Sonderapplaus die Vereinstreue – vom Klub gab es auch ein Trikot mit der Rückennummer 400.

Die 400 hat ihren Anfang 2007 genommen. Ausgenommen die drei Gastspiele in Crimmitschau, ist Christ seitdem im blau-weißen Dress unterwegs. Als Knirps verfolgte er mit den Eltern Gabi und Holger die Huskies-Spiele auf dem Heuboden, heute feiert der Heuboden ihn. „Meine Eltern haben ihren Platz seit 21 Jahren dort“, sagt Christ. Das ist geblieben. Ebenso wie die Rückennummer 13, die immer seine erste Wahl war. „Mike Millar hatte die 13. Und er war ein geiler Spieler“, lautet Christs Erklärung.

Bleiben werden auch die Erinnerungen an die Höhepunkte: DEL-Aufstieg 2008, Sven Valentis Treffer im letzten Hauptrundenspiel gegen Duisburg, der den Huskies das Überleben sicherte (2014) und der Zweitliga-Aufstieg, und klar, die Meisterschaft im April. „Ich bin 27 und habe schon drei Titel gewonnen. Es hätte schlechter laufen können“, sagt Christ und lacht. Coach Rossi schätzt den Assistenten von Kapitän Klinge: „Michi ist ein Führungs- und Teamspieler. Er setzt immer das um, was von ihm erwartet wird, um der Mannschaft zu helfen. Auch wenn es bedeutet, dass er eine weniger tragende Rolle übernimmt.“ Christ habe ihm die Kasseler Mentalität nähergebracht, die Eishockeybegeisterung der Nordhessen. „Die Kasseler Jungs vertreten Kassel. Michi steht für die hart arbeitenden Menschen, die Schichtdienst bei Volkswagen schieben. Alex Heinrich verkörpert die Hingabe. Er hat keinen Tag freigenommen, als er noch in der Ausbildung war, obwohl er das gekonnt hätte. Und dann hast du Manuel Klinge, der weiß, wie es ist an der Spitze zu sein, bei den Olympischen Spielen, in der DEL. Und er bleibt trotzdem in Kassel.“

Auch das verbindet das Trio. Erst einmal überlegt Christ nun aber, was er mit dem Sondertrikot macht: „Entweder hänge ich es in den Flur. Oder es kommt zu meinen Eltern.“