DEL2 in Zahlen: Viele Tore in wenigen Sekunden

Ein besonderer Spieltag

Kassel. Der 32. Spieltag der DEL2 war ein besonderer – fair und mit vielen Toren im Sekundentakt und in Unterzahl. Die einzige große Strafe kassierte Michael Rimbeck vom SC Riessersee, weil er Schiedsrichter Singer beschimpft hatte.

1.Spiel, 1. Tor: Christoph Gawlik kehrte aus Düssseldorf nach Frankfurt zurück und traf wenige Stunden später schon zum 4:3 ins Netz.

2 Tore in Unterzahl durch die Ex-Huskies Eric Stephan und Richard Mueller in nur 33 Sekunden brachten die Löwen zum 3:3-Ausgleich in Freiburg. Auch der Ravensburger Vincenz Mayer traf in Unterzahl: Er erzielte 88 Sekunden vor Schluss das 3:2-Siegtor gegen Rosenheim. Doppelt bitter für die Bullen, die durch Manuel Edfelder und Joseph Lewis binnen 35 Sekunden ein 2:0 vorgelegt hatten (10.).

3 Treffer gelangen Marcus Sommerfeld beim Bietigheimer 4:1 in Weißwasser. Für seinen Doppelschlag zum 2:0 benötigte er 2:12 Minuten, das 4:1 erzielte er 2:11 nach Sebastian Alts 3:1. Doppelt traf auch Dominik Grafenthin für Dresden. Vom 3:1 bis zum 4:1 dauerte es nur 84 Sekunden.

4 Tore in 9:39 Minuten zur 4:0-Führung schoss Bayreuth gegen Bad Nauheim. Drei davon in nur 4:46. (sam)

