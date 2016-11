Weller sticht Klinge aus: Ein Blick auf das erste Drittel der DEL2-Hauptrunde 

Auffälligkeiten in der DEL 2: Bietigheimer bei Wahl vorn – Vajs stark

+ © Fischer Zweiter bei der Wahl zum Spieler des Monats Oktober in der DEL 2: Manuel Klinge © Fischer

Kassel. Rund ein Drittel der Hauptrunde in der DEL 2 ist absolviert. Wir blicken auf die Lage in der Eishockey-Liga nach dem 17. von 52 Spieltagen.

Der Dauerzweite

Mit dem Derbysieg gegen Verfolger Frankfurt am Freitag haben die Huskies Rang zwei erfolgreich verteidigt – auch wenn am Sonntag eine Niederlage in Rosenheim folgte. Kassels Trainer Rossi bemängelte nicht nur die Effizienz seiner Mannschaft im Überzahlspiel. Er sagte auch: „Die Starbulls haben defensiv sehr gut gestanden. Wir hatten Probleme, zwischen den Bullypunkten gefährlich zu werden und die freie Schussbahn zu finden.“

Am Freitag steht erneut ein Auswärtsspiel für die Kasseler auf dem Programm: Ab 19.30 Uhr sind die Huskies zu Gast in Weißwasser, am Sonntag kommt Dresden, und am nächsten Dienstag findet das Nachholspiel in Bietigheim statt.

Der Geehrte

Der kommt nicht von den Huskies, sondern vom Spitzenreiter Bietigheim. Shawn Weller ist jetzt von der Fachzeitschrift Eishockeynews als Spieler des Monats Oktober ausgezeichnet worden. Der 30-jährige US-Amerikaner, der es im besagten Zeitraum auf beachtliche 20 Punkte gebracht hatte, setzte sich bei der Wahl unter Journalisten, Fans und Spielern gegen Kassels Kapitän Manuel Klinge durch, der mit der ebenfalls starken Punkteausbeute von 15 Zählern Zweiter wurde.

Der Saubermann

Heißt Stefan Vajs und steht beim ESV Kaufbeuren zwischen den Pfosten: Die aktuelle Bilanz: Er hielt seinen Kasten gegen Weißwasser (7:0), in Freiburg (4:0) und gegen Bayreuth (2:0) sauber. Ein wahrer Saubermann eben.

Die Abwärtsspirale

Sie sind das Liga-Schlusslicht und schaffen es nicht, der Abwärtsspirale zu entkommen. Die Eispiraten Crimmitschau kassierten nach dem 1:7 im Derby in Weißwasser am Freitag auch am Sonntag eine deftige Heimniederlage mit dem 1:5 gegen Ravensburg.

Es ist die fünfte Pleite in Folge. Erst vor kurzem aber hatte der Sportliche Leiter Ronny Buer Trainer Chris Lee den Rücken gestärkt.