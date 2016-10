Kommentar zu den Vorfällen beim KSV-Spiel: Verdorbener Festtag

Es war ein Risikospiel. Die Polizei musste einschreiten. Der KSV siegte zwar 1:0 gegen die Kickers Offenbach, doch es blieb ein fader Beigeschmack. Ein Kommentar von Frank Ziemke.

Was irgendwie die bedrückendsten Momente waren an diesem Samstag? Die Minuten nach dem Ende eines zwischenzeitlich skandalösen Derbys. Als die Spieler des KSV sich aufmachten zur Ehrenrunde.

Sie hätten es so verdient gehabt, richtig gefeiert zu werden. Aber: Es waren kaum noch Zuschauer da. Die meisten hatten das Stadion schleunigst verlassen.

Lesen Sie auch: -Hessenderby wegen Ausschreitungen fast abgebrochen - KSV siegt 1:0 In diesen Momenten wurde noch einmal deutlich, wie sehr diejenigen, die sich so daneben benommen hatten, diesem Fußball schaden. Wie sehr sie, die wahrscheinlich noch glauben, für ihren Klub einzutreten, genau das nicht tun: Weil sie den Fußball nicht oder auf eine komplett missverstandene Art lieben.

So ein Derby könnte ein Feststag sein. Toll, wenn aus gut besuchten Fankurven dauerhaft Schlachtengesänge ertönen. Viel zu selten erleben wir das im Auestadion. Dass beiden Seiten nichts Witzigeres einfällt, als in jedem zweiten Gesang über die gegnerischen „Hurensöhne“ zu höhnen – Schwamm drüber. Das sind Mätzchen. Nicht mehr.

Für diejenigen auf beiden Seiten, die die Partie dann durch Provokation und Eskalation an den Rande des Abbruchs brachten, die ihre Klubs blamieren, fehlen einem einfach die Worte. Diese Unbelehrbaren werden sich noch gefeiert haben für ihren schwachsinnigen Auftritt.

Es bleibt so nur, Danke zu sagen. An das Schiedsrichtergespann, die Mannschaften, die Einsatzkräfte, die besonnen dafür gesorgt haben, dass dieses Spiel beendet werden konnte. Ach so, und dies natürlich: Löwen, Derbysieg! Respekt, das habt Ihr wirklich gut gemacht.