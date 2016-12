Absage des KSV-Spiels: "Die einzig richtige Entscheidung"

Ärger um Ablauf

Kassel. Der Platz ist zu eisig, die Verletzungsgefahr zu groß. Dies war die offizielle Begründung des Schiedsrichters Timo Klein aus Neunkirchen, um die für heute Abend (19 Uhr) angesetzte Begegnung des KSV Hessen Kassel gegen Teutonia Watzenborn-Steinberg abzusagen. Wenig verwunderlich.

Allerdings war die Mannschaft zum Zeitpunkt der Absage bereits vor Ort in Wetzlar.

„Ich habe am Montag angerufen. Da wurde mir mitgeteilt, dass wir zu 100 Prozent spielen“, sagt KSV-Teammanager Steffen Friedrich kurz nach Bekanntwerden des Ausfalls. „Wir haben uns um 14.45 Uhr getroffen, hatten eine kurze Besprechung und sind pünktlich um 15 Uhr mit einem angemieteten Bus abgefahren. Bis dahin haben wir keine andere Meldung bekommen.“

Pünktlich angekommen

Die Mannschaft und der Trainerstab seien dann pünktlich gegen 17.30 Uhr in Wetzlar eingetroffen und auf den Platz gegangen, berichtet Friedrich. „Die Schiedsrichter waren schon da und haben entschieden, dass die Verletzungsgefahr zu groß ist.“ Absolut verständlich und korrekt, findet Friedrich. „Das war die einzig richtige Entscheidung. In Kassel hat es geschneit. In Wetzlar zwar nicht, aber es waren minus drei Grad.“ Die Partie gegen Watzenborn-Steinberg sollte eigentlich schon am 19. November stattfinden, war aber einen Tag zuvor abgesagt worden, weil der Platz nicht bespielbar war. „Damals ist das alles offiziell abgelaufen, und wir wussten früh genug Bescheid“, sagt Friedrich.

Aktualisiert um 21.15 Uhr Wenig begeistert zeigt sich auch Trainer Tobias Cramer vom Ablauf: „Ich habe seit drei Tagen alle Wetter-Apps im Auge gehabt. Da war immer von Minusgraden die Rede. Dann kam die Ansage, dass auf jeden Fall gespielt wird. Das Vorgehen des Vereins ist auf jeden Fall überdenkenswert“, sagt Cramer.

„Es geht um die Spieler, um die Fans und auch um die Schiedsrichter. Die nehmen sich teilweise einen halben Tag Urlaub, müssen sonst arbeiten. Ich habe mit den Schiedsrichtern gesprochen. Die hatten 250 Kilometer Anfahrt.“ Der selben Meinung ist KSV-Finanzvorstand Dirk Lassen, der schon auf dem Weg nach Wetzlar war, als er von der Absage erfuhr. „Das ist blöd für die Mannschaft und für die Fans, die sich mit dem Auto oder dem Zug auf den Weg gemacht haben.“

Zweieinhalb Stunden brauchten die 18 Spieler des KSV, um nach Wetzlar zu kommen. Da der Busfahrer aber Pausenzeiten einhalten musste, ging es erst gegen 18.45 Uhr zurück. Geplante Ankunft in Kassel gegen 21.15 Uhr. Mehr als sechs Stunden Fahrt und ein kurzer Aufenthalt am SCT Sportpark in Wetzlar – und das alles ohne Grund. Da war sicher Ärger mit an Bord – zurecht.