Auch das noch: KSV-Fan Frank Hollborn wollte Geburtstag in Wetzlar feiern

KSV-Fan wollte im Fußballstadion feiern

+ Frank Hollborn

Kassel. Diesen Tag hatte er sich ganz anders vorgestellt: Eigentlich wollte Frank Hollborn seinen 49. Geburtstag mit dem KSV Hessen feiern.

Und zwar im SCT Sportpark in Wetzlar, beim Auswärtsspiel gegen Watzenborn-Steinberg. Die Feier mit der Verwandtschaft hatte er extra auf Mittwoch verschoben.

Anderthalb Stunden lang war die Laune von Hollborn und seiner Frau Ilona bestens. Nach 150 Kilometern Fahrt von ihrem Wohnort Besse aber, fünf Kilometer vor dem Ziel, änderte sich das schlagartig. „Da habe ich die Nachricht bekommen, dass ich umdrehen kann, und das Spiel abgesagt worden sei“, sagt der gebürtige Kasseler später. „Kaum hatte ich aufgelegt, habe ich die Meldungen in den sozialen Netzwerken gesehen.“ Die Begeisterung des Geburtstagskindes hielt sich verständlicherweise in Grenzen: „Das ist brutal ärgerlich. Ich war schon bei vielen Fußballspielen, aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, ärgerte sich Hollborn, der seit Kindertagen Löwen-Fan ist.

Sein Frust richtete sich gegen die Gastgeber. „Sie sollte man in die Verbandsliga zurückstufen. Da ist es normal, dass Spiele so kurz vor dem Anpfiff abgesagt werden. Aber doch nicht in der Regionalliga. Wir haben den ganzen Tag über gewartet, dass die Partie abgesagt wird.“ Doch diese Meldung kam nicht.

Immerhin: Der Abend endete versöhnlich. Während viele Löwen-Fans bei der frühen Rückfahrt auch noch in einen langen Stau auf der Autobahn gerieten, schickte das Navi Hollborn auf die Bundesstraße. So gab es statt Stadionbesuch in Wetzlar ein gemütliches Abendessen beim Griechen in Fritzlar.

Lesen Sie auch unseren Kommentar zum Thema.