KSV dreht Partie - und siegt 2:1 gegen Trier

Kassel. Durch eine erhebliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit sorgte Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel für den perfekten Abschluss vor der Winterpause.

Gegen Kellerkind Trier gewannen die Löwen vor 3098 Zuschauern im Kasseler Auestadion mit 2:1, nachdem es zur Halbzeit noch 0:1 gestanden hatte. Damit geht der KSV mit bester Laune in die Weihnachtsfeier am Abend. Der Schnellcheck.

Wie war die Partie im Auestadion?

Erst sehr zäh, dann sehr leidenschaftlich und von KSV-Seite her klasse. Es gab zunächst kaum Räume, in denen sich das Spiel hätte entfalten können. Die Folge: kaum Torchancen. Für den KSV verbuchte Sergej Evljuskin die einzige halbwegs gute Möglichkeit der ersten Halbzeit nach acht Minuten. Er schoss aber aus zehn Metern an ziemlich vielen Gegenspielern, aber eben auch am Tor vorbei. Trier setzte immer wieder Nadelstiche, so wirklich gefährlich wurde der Abstiegskandidat aber lange nicht. Das änderte sich nach einer guten halben Stunde. Da zielte erst Christoph Anton knapp am Pfosten vorbei, dann scheiterte Muhamed Alawie an Löwen-Schlussmann Niklas Hartmann. Die Aktionen waren allerdings eine Art Vorboten für das, was kam: Patrick Lienhardt erzielte kurz darauf das 1:0 für die Gäste - aus 20 Metern. Er nutzte die allgemeine Verunsicherung in der KSV-Hintermannschaft.

Dass der KSV sich so nicht von den heimischen Fans in die Winterpause verabschieden wollte, wurde gleich nach dem Wechsel deutlich: Erst prüfte Adrian Bravo Sanchez mit einem Distanzschuss den gegnerischen Torwart, nach der anschließenden Ecke war dann Innenverteidiger Henrik Giese mit dem Kopf zum 1:1 zur Stelle. Jetzt waren die Löwen im Spiel und insgesamt bissiger, zielstrebiger. Sie drängten auf das nächste Tor. Um ein Harr, und Tobias Damm hätte es in der 59. Minute vollbracht. Aus kurzer Distanz fehlten nur ein paar Zentimeter. An Damm lässt sich die Entwicklung des KSV in diesem Spiel gut aufzeigen: Er steigerte sich wie alle - und er lief richtig heiß. In der 66. Minute probierte er es aus 25 Metern und mit Schmackes. Allein, es mangelte ein wenig an Glück. Von Trier war jetzt nichts mehr zu sehen. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann die Löwen in Führung gehen würden. Es passierte in der 70. Minute: Nach tollem Pass von Tobias Damm schob der eingewechselte Rolf Sattorov überlegt ein. 2:1 - hoch verdient. Konzentriert brachte der KSV den Vorsprung über die Zeit.

Wie war der Abschied von Fabian Korell?

Der Offensivspieler wurde vor der Partie verabschiedet. Er verlässt den KSV Hessen nach einem halben Jahr, weil er nach seiner Ausbildung nun beruflich stärker eingespannt sein wird. Überraschend stand er gegen Trier dann in der Startelf, als wolle sich Trainer Tobias Cramer auf diese Art und Weise bei ihm bedanken. Auch das zeigt die neue Denke der Löwen und das Vertrauen in alle Spieler. Korell bemühte sich auf der linken Seite, kurz vor der Halbzeit hatte er sogar eine kleine Torchance. Aber so wirklich zur Entfaltung kam er nicht. Nach einer guten Stunde wurde er ausgewechselt. Insgesamt schade, dass er geht. Auch wenn er nicht viele Spielanteile erhielt, stand er für den neuen KSV mit regionalen Kräften.

Wer machte sonst noch von sich reden?

Adrian Bravo Sanchez war so etwas wie der Mann des Tages. In diesem Spiel, dem lange Zeit der Fluss fehlte, fiel erst recht sein Qualität auf. Er hat einen guten Schuss und bringt den Ball bei Standardsituationen stets gefährlich vor das Tor. Das 1:1 bereitete er durch eine Ecke vor. Einen kleinen Vorwurf muss sich Bravo Sanchez aber schon gefallen lassen: dass er diesmal keine Ecke direkt verwandelte. Aber das ist nur ein kleiner Scherz. Ansonsten sollten an dieser Stelle mal die genannt werden, die fehlten. Lucas Albrecht, Marco Dawid, Niklas Künzel, Tim Welker, Frederic Brill, Nael Najjer, Sascha Korb - also mehr als eine halbe Mannschaft. Das zeigt, wie gebeutelt die Löwen sind und was jene leisten, die dann auf em Platz stehen. Sie verdienen daher alle mal wieder ein Sonderlob, weil sie es schafften, nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit noch einmal alles aus sich herauszuholen, um die sehr gute Serie bisher nun auch noch kurz vor Weihnachten zu krönen.

Wie war denn dann die Aufstellung des KSV?

Die sah so aus: Hartmann - Brandner, Schmik, Giese, Lorenzoni - Rakk (86. Khadraoui), Bravo Sanchez, Evljuskin, Korell (65. Sattorov) - Damm, Schmeer. Sergej Schmik, etatmäßiger Außenverteidiger, spielte also in der Innenverteidigung. Das zeigt, welch Improvisationstalent Trainer Tobias Cramer sein muss.

Wie war die Atmosphäre?

Die Rahmenbedingungen stimmten diesmal alle: Die Sonne schien, es war nicht zu kalt, und das Auestadion war gut gefüllt - mit 3098 Menschen. Das hatte auch damit zu tun, dass der Verein Schulklassen und Klubmannschaften eingeladen hatte. Eine Aktion, die durchaus Erfolg hatte.

War es das jetzt bis Weihnachten?

Wohl schon, wobei noch immer nicht ganz klar ist, wann das Nachholspiel gegen Watzenborn-Steinberg sattfindet. Rein theoretisch kann das auch noch vor der Winterpause geschehen. Allerdings ist das sehr unwahrscheinlich. Terminiert ist auf alle Fälle die erste Partie im neuen Jahr: Am 18. Februar 2017 geht es nach Stuttgart und da gegen die Kickers.