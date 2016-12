Stürmer Fabian Korell verlässt den KSV Hessen

+ Bestreitet gegen Trier das letzte Spiel für die Löwen: Fabian Korell widmet sich ab Januar der beruflichen Laufbahn. Archivfoto: Hedler

Kassel. Fabian Korell verlässt den Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel zur Winterpause auf eigenen Wunsch.

Der im Sommer vom TSV 1900 Wabern zu den Löwen gekommene Stürmer wird am Samstag beim Heimspiel gegen Eintracht Trier zum letzten Mal im Kader der Mannschaft stehen.

Korell habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, musste sich aber letztendlich zwischen sportlicher und beruflicher Laufbahn entscheiden, heißt es in einer PRessemitteilung des Vereins.

„Ich werde im Januar meine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei Volkswagen beenden und danach übernommen. Leider werde ich nach der Ausbildung nicht mehr die Zeit haben, die für den Regionalliga- Fußball notwendig ist. Ich habe mir in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht und bin zu der Entscheidung gekommen, dass die berufliche Laufbahn für mich eine höhere Priorität hat“, sagt der 23-Jährige.

Den KSV nach dem halben Jahr wieder zu verlassen falle ihm nicht leicht, weil er Teil einer überragenden Truppe habe sein dürfen, die eine geile Hinserie gespielt habe, was in und um Kassel niemand für möglich gehalten habe. „Ich denke, dass wenige Mannschaften in den oberen Ligen Deutschlands so einen Teamspirit haben wie es diese Mannschaft inklusive des Trainer- und Betreuerteams hat“, sagt Korell weiter.

Er werde die Mannschaft so oft unterstützen, wie es möglich ist und gehe davon aus, dass sie weiterhin die Zuschauer im Auestadion mit ehrlichem Fußball begeistern werden, so der Offensiv-Akteur.

KSV-Trainer Tobias Cramer äußerte sich ebenfalls: „Mit Fabian haben wir einen Spieler verpflichtet, der für alle Attribute dieser Mannschaft steht. Er hat fußballerisch und vor allem menschlich total überzeugt. Für seine berufliche und sportliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“