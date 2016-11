Freikarten fürs letzte Löwen-Spiel

KSV: Aktion beim Heimspiel gegen Trier

Kassel. Beim letzten Heimspiel des KSV Hessen Kassel in diesem Jahr soll es im Auestadion eine tolle Kulisse geben. Für die Partie gegen Eintracht Trier am Samstag, 10. Dezember, lädt der Fußball-Regionalligist alle Fußballvereine und Schulen aus der Region ein, live dabei zu sein. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Was ist zu tun: Wer kostenlos dabei sein möchte, braucht nur ein ausgefülltes Anmeldeformular an den KSV Hessen schicken. Das geht per Post:

Geschäftsstelle KSV

Damaschklestraße 35

34121 Kassel

Oder per E-Mail an:

info@ksv-hessen.de

Anmeldeschluss ist Freitag, 2. Dezember. Kartenwünsche werden im Hinblick auf das vorhandene Kontingent und nach Eingang der Bestellung bearbeitet. Das Anmeldeformular zum Download gibt es hier.

Darüber hinaus bietet der KSV auch für jeden Fan die Gelegenheit, Karten zu besonderen Konditionen zu beziehen. Bei einem Kauf von mindestens fünf Karten für das Spiel gegen Trier gibt es die Tickets zum halben Preis. Die vergünstigten Karten sind bis Freitag, 9. Dezember, im Vorverkauf über die Geschäftsstelle des KSV Hessen erhältlich. Eine andere Möglichkeit ist das Online-Ticketsystem.

Ab einer Anzahl von fünf Karten wird im Ticketsystem automatisch ein Rabatt von 50 Prozent gewährt. An der Tageskasse am Stadion kann kein Rabatt gewährt werden.