Nach Sieg im DFB Pokal trifft Astoria Walldorf auf den KSV Hessen Kassel

Auch der FC Astoria Walldorf profitiert von SAP

+ © Hedler Fast wie in der Muppet-Show: Der Walldorfer Thorben Stadler versucht, eine Flanke von Sergej Schmik zu verhindern. © Hedler

Kassel. Es war die größte Sensation im DFB Pokal: Der Regionalligist Astoria Walldorf, am Mittwoch ab 19 Uhr Gastgeber des KSV Hessen, besiegte den Bundesligisten Darmstadt 98.

Der Endstand 1:0. Im Achtelfinale trifft der Verein nun auf Arminia Bielefeld. Warum hat die 15.000-Einwohner-Stadt im Rhein-Neckar-Kreis eine so erfolgreiche Fußball-Mannschaft?

DER HAUPTSPONSOR

Die Zwischen- und Endstände der Partie gibt es auf Kassel Live. Walldorf ist der Hauptsitz des Softwareunternehmens SAP. In Bezug auf Fußball bringt man SAP und die Familie Hopp zwar in erster Linie mit der TSG Hoffenheim in Verbindung, aber Dietmar Hopp engagiert sich auch für den FC Astoria. Dabei kauft er keine teuren Profis ein, sondern macht den Klub aufgrund einer professionellen Infrastruktur für Spitzen-Amateure attraktiv. Und den Namen „Dietmar-Hopp-Sportpark“ hat sich der Unternehmer vermutlich auch einiges kosten lassen. Ein zweites Hoffenheim aber wird es in Walldorf nicht geben. Hopp und die Vereinsfunktionäre sind sich einig: Die Regionalliga ist das Ende der Fahnenstange.

DIE NAMENSGEBER

Dass der Walldorfer Fußballklub Astoria heißt, macht ihn allerdings nicht reicher, sondern weckt eher nostalgische Gefühle. Johann-Jakob Astor wanderte 1784 in die USA aus, wo er schließlich ein superreicher Pelzhändler wurde. Mit dem Erbe gründeten seine Söhne die Hotelkette Waldorf-Astoria, mit der sie auch an ihre Heimat in der Nähe von Heidelberg erinnern wollten. Der Fußballklub Astoria Walldorf revanchiert sich sozusagen auf seine Weise.

DIE SPIELER

+ Dietmar Hopp Wie gesagt: Hochbezahlte Profis sucht man in den Reihen des Tabellen-14., der bisher neun Punkte weniger als der KSV Hessen gesammelt hat, vergebens. Da ist eher Benjamin Hofmann ein typischer Fall. Der Rechtsverteidiger aus dem Walldorfer Nachbarort St.-Leon-Rot ist schon seit zehn Jahren Stammspieler des FC Astoria. Übrigens: Der Bruder von Benjamin Hofmann heißt Jonas und stürmt für Borussia Mönchengladbach. Unter den ehemaligen Spielern hat Roberto Pinto einen wohlklingenden Namen. Pinto, der jetzt Trainer der Walldorfer U23 ist, spielte vor seinem Engagement in Walldorf für den VfB Stuttgart, Hertha BSC und Arminia Bielefeld in der Bundesliga.

DER TRAINER

Matthias Born beendete seine Spieler-Karriere bei der TSG Hoffenheim im Jahr 2005, als der jetzige Bundesliga-Dritte noch in der Regionalliga spielte. Anschließend wurde der jetzt 44-Jährige Sportlicher Leiter der Hoffenheimer Jugendabteilung und war damit Vorgänger von Julian Nagelsmann und Guido Streichsbier. Cheftrainer beim FC Astoria Walldorf ist Born seit Beginn der Saison 2014/2015. Das war die erste Walldorfer Saison als Regionalligist.