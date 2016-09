KSV: Korb fehlt lange, Mendy kommt

+ © Ziemke Muss mindestens drei Monate zusehen: Sascha Korb. © Ziemke

Kassel. Ein Stammspieler wird lange fehlen, ein Neuzugang ergänzt den Kader: Am Tag des Spiels gegen den FC Homburg gab Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel zwei Personalien bekannt.

Die schlechte: Mittelfeldspieler Sascha Korb wird den Löwen mindestens drei Monate fehlen. Der 23-Jährige hatte sich im Heimspiel gegen Elversberg verletzt und wurde mittlerweile operiert.

Die bessere: Der Klub hat mit dem 21-jährige Mittelfeldspieler Cabrel Mendy einen Neuzugang an sich gebunden. Der gebürtige Kameruner spielte in Frankreich in der Jugend bei Auxerre, später bei der zweiten Mannschaft des Erstligisten Bastia und zuletzt beim Drittligisten Fréjus-Saint-Raphael. Mendy kam durch private Kontakte nach Kassel, trainierte seit drei Wochen mit und überzeugte Trainer Tobias Cramer vor allem durch seine technischen Fähigkeiten. Der Vertrag wird aber erst dann gültig, wenn die Spielberechtigung für Mendy vorliegt.

