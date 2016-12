KSV: Nachholspiel erst kommendes Jahr

KAssel. Für den KSV Hessen Kassel steht nun endgültig fest: er kann in die Ferien gehen. Die Löwen hatten befürchtet, das in der vergangenen Woche so kurzfristig abgesagte Spiel bei Aufsteiger Teutonia Watzenborn-Steinberg am kommenden Samstag austragen zu müssen.

Sascha Döther, Geschäftsführer der Südwestgruppe, erklärte nun: „Das Spiel wird nicht mehr in diesem Jahr stattfinden.“ Ein genauer Termin steht noch nicht fest, wahrscheinlich wird die Partie aber vor den eigentlichen Auftakt am 18. Februar gelegt.

Döther bezeichnete die späte Absage wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Wetzlar als „sehr ärgerliche Geschichte“. Mittlerweile habe sich Watzenborn bei den Kasselern entschuldigt. Döther rechnet auch mit Entschädigungs-Maßnahme der Gastgeber gegenüber dem KSV und den Fans, die bereits nach Wetzlar gereist waren.