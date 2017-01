KSV beginnt mit dem Training: Die Löwen kehren zurück

Kassel. Schnee und Eis können Tobias Cramer nicht stören. „Als Spieler und Trainer in Korbach weiß ich ja, mit solchen Verhältnissen umzugehen“, sagt der Trainer des Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel.

Am Montag um 14.30 Uhr beginnen die Löwen mit dem Training für den zweiten Saisonteil. Der Auftakt soll möglichst auf dem Kunstrasenplatz stattfinden. „Schnee ist da ohnehin kein Problem“, erklärt Cramer, „und wenn es eisig ist, dann denken wir uns etwas anderes aus.“

Vorbereitung bedeutet ja auch immer, dass Grundlagen gelegt werden in Sachen Ausdauer und Kraft. Im Zweifel geht es also zum Laufen in die Aue. Und das mit einem Kader, der wieder etwas voller wird. Neben dem zuletzt fehlenden Frederic Brill meldet sich aus dem Lager der Langzeitverletzten auch Sascha Korb zurück. Niklas Künzel befindet sich nach seinem Kreuzbandriss im Rehatraining. Nicht so gut sind dagegen die Nachrichten von Tim Welker, dessen Knie immer wieder Probleme bereitet.

Weiter Teammanager

Schöne Nachrichten aber von Steffen Friedrich: Der 22-Jährige bleibt als Teammanager rechte Hand des Trainers. Sein Ende des Jahres auslaufender Vertrag wurde verlängert. Gleichzeitig verkündete Cramer, dass der Innenverteidiger, der wegen Herzproblemen lange keinen Sport treiben konnte, von den Ärzten Grünes Licht für die Rückkehr in ein behutsames Grundlagen-Training erhalten habe.