Sebastian Schmeer vom KSV erzielt das Tor des Monats

+ © Archivfoto: Hedler Torschütze des Monats August: Sebastian Schmeer vom KSV Hessen Kassel wurde für seinen Treffer per Fallrückzieher im Spiel gegen Eintracht Trier ausgezeichnet. © Archivfoto: Hedler

Kassel. Sebastian Schmeer vom Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel ist der Torschütze des Monats August. In der ARD-Sportschau am Samstag wurde bekanntgegeben, dass der 29 Jahre alte Stürmer für seinen Treffer per Fallrückzieher in der Partie gegen Eintracht Trier ausgezeichnet wird.

Schmeer hatte in Trier aus 16 Metern das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Auch wenn der KSV das Spiel am Ende 1:3 verlor, kann sich Schmeer so doch noch als Sieger fühlen.

Schmeer setzte sich in der Abstimmung gegen die Nationalspielerinnen Dzsenifer Marozsan und Sara Däbritz, Xabi Alonso vom FC Bayern München und Daniel Hammel von Alemannia Aachen durch. Sein Treffer mit der Torziffer 2 erhielt 29,4 Prozent der Stimmen.

Schmeer selbst verfolgte die Sportschau zu Hause auf dem Sofa mit seinem Sohn. „Ich dachte erst, dass ich es nicht bin, weil ein Mann aus Leipzig das Auto gewonnen hat. Ich hätte nicht gedacht, dass der für mich anruft“, sagt Schmeer. Als Moderator Reinhold Beckmann dann aber seinen Namen sagte, sei das Freude pur gewesen.

Die ersten Anrufe und Nachrichten der Mannschaftskollegen ließen nicht lange auf sich warten. „Klar, das war auch in den vergangenen Tagen immer mal wieder Thema, und meine Mitspieler haben Witze gemacht. Aber sie haben auch alle mit mir mitgefiebert“, sagt der 29-Jährige.

Torschütze des Monats wird eben nicht jeder - und ein Fallrückzieher wie der des KSV-Stürmers gelingt nur einmal in der Karriere eines Fußballers. „Ich werde natürlich der Mannschaft jetzt einen ausgeben“, sagt Schmeer, dessen Handy am Samstagabend wahrscheinlich nicht zur Ruhe kommen wird. Auch wir sagen: Herzlichen Glückwunsch, Sebastian Schmeer!