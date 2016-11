Traumtore und toller Fußball - Löwen siegen 3:1

KSV in der Tabelle nun auf Platz sechs

Kassel. Traumstart für den Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel in die Rückrunde. Gegen FK Pirmasens gelang den Löwen vor 1418 Zuschauern im Kasseler Auestadion ein 3:1-Sieg. Dabei drehten sie phasenweise richtig auf - Traumtore inklusive. In der Tabelle rangiert der KSV nun auf Platz sechs. Der Schnellcheck.

Wie war das Spiel?

Vergessen wir mal die ersten zehn Minuten, in denen Pirmasens zwei gute Chancen hatte, die KSV-Keeper Niklas Hartmann zunichte machte. Danach spielte der KSV Hessen wirklich großartig auf. Welch Selbstbewusstsein er mittlerweile hat, zeigte sich an einer Szene in der 19. Minute. Da bekam Marco Dawid den Ball in der eigenen Hälfte, er schaltete dann den Turboe ein, er lief und lief, er ließ einen Pirmasenser nach dem anderen hinter sich, überlief dann auch Alexander Heinze, der ihn schließlich im Strafraum stoppte. Schiedsrichter Asmir Osmanagic gab Elfmeter - und Dawids Super-Solo war nicht umsonst. Den Strafstoß verwandelte schließlich Sebastian Schmeer mit solch einer Wucht, dass auch dieser Schuss als Ausdruck reichhaltigen Selbstbewusstseins gewertet werden durfte.

Der KSV machte danach munter weiter, kombinierte gekonnt und erarbeitete sich Chancen. Das 2:0 fiel aber erneut nach einer Standardsituation. In der 29. Minute drosch Henrik Giese den angelupften Ball in die Maschen - ein Treffer der Marke Traumtor. Vielleicht sollte die ARD-Sportschau demnächst eine Kamera fest im Auestadion installieren und das Tor des Monats live aus Kassel senden. Die Löwen dominierten nun das Spiel, hatten in einer Situation aber auch Glück, dass Charles Rugg bei der noch einzigen Möglichkeit der Gäste bis zur Halbzeit viel zu lange zögerte, er er mal versuchte zu schießen. 2:0 zur Halbzeit - großer Applaus.

Auch nach dem Seitenwechsel wusste der KSV zu gefallen. Er war weiter bemüht, nach vorn zu spielen, es fehlte zu Beginn aber an der Präzision beim finalen Pass. Trotzdem: Die Partie behielt ihren großen Unterhaltungswert, zumal Adrian Bravo Sanchez ein Kunststück wiederholte, das manchen Fußballern in ihrem ganzen Leben nicht einmal gelingt. In der 60. Minute verwandelte er eine Ecke direkt - wie gegen Hoffenheim II. 3:0, die Entscheidung war gefallen. Und die ARD-Sportschau hätte hier an diesem Tag wirklich ihren Spaß gehabt. Bei einem Dreiminutenbeitrag über das Spiel hätte sie allerdings auch Probleme bekommen, all die Chancen der Löwen abzubilden. Ach ja, ein Pirmasenser Tor gab es auch noch: Der eingewechselte Patrick Freyer traf in der 76. Minute, als alle dachten, er stünde im Abseits. Das Tor aber zählte.

Gab es einen Wermutstropfen?

Leider ja: Marco Dawid, der schon vergangene Woche angeschlagen fehlte, musste kurz nach der Elfmetersituation verletzt raus. Irgendwie bleibt es wohl auch in der Rückrunde dabei: Es vergeht kein Spiel, ohne dass alle Löwen gesund über die 90 Minuten kommen. Schade.

Wer war Mann des Tages?

Keine Frage: Den Titel hat sich diesmal Henrik Giese verdient, auch wenn einmal mehr erwähnt werden sollte, dass der KSV vor allem im Kollektiv überzeugt. Aber: Giese lieferte mit seinem satten Schuss zum 2:0 das Sahnestückchen, und ansonsten war er der gewohnt sichere Innenverteidiger. Außerdem: Er machte wie Sergej Schmik sein 75. Spiel für die Löwen. Jubiläum - und allerhand Grund zum Glücklichsein. Ein Sonderlob geht aber auch an Sergej Schmik, der diesmal auf der für ihn ungewohnten Position im defensiven Mittelfeld spielte und hier den gesperrten Sergej Evljuskin sehr anständig ersetzte.

Im Tor bei Pirmasens stand Mirko Bitzer - war der nicht mal beim KSV?

Genau. Bitzer war vor elf Jahren mal für kurze Zeit beim KSV Hessen aktiv - in der Oberliga Hessen. Seitdem spielte er für weitere sechs Vereine, ehe er beim FK Pirmasens landete. Dort hilft er nun in höchster Torwartnot in der Regionalliga aus. Die Partie im Auestadion war sein erstes Regionalligaspiel in der Saison - und das mit 42 Jahren. Er rettete einmal gegen Sebastian Schmeer und war auch sonst sicher - mit einer Ausnahme: Beim 0:3 sah er nicht wirklich gut aus.

Hatte Pirmasens noch was zu lachen?

Ja. Nach einem Zweikampf Mitte der zweiten Halbzeit zwischen KSV-Kapitän Tobias Damm und David Becker pfiff der ansonsten sichere Schiedsrichter Asmir Osmanagic fälschlicherweise Freistoß für Pirmasens. Das amüsierte nicht nur Löwen-Trainer Tobias Cramer, sondern auch seinen Gegenüber Peter Tretter.

Wie war die Stimmung im Auestadion?

Wieder sehr anständig. Es herrscht mitllerweile eine so positive Grundstimmung wie seit Jahren nicht, am Ende skandierten alle "KSV". Nur: Es dürften halt weiterhin mehr sein als 1418 Zuschauer. Und ein paar Grad wärmer wäre das nächste Mal auch nicht schlecht.

KSV Hessen: Hartmann - Rakk, Albrecht (83. Boukhoutta), Giese, Brandner - Dawid (24. Sattorov), Schmik, Bravo Sanchez (65. Pepic), Lorenzoni - Damm, Schmeer