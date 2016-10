DHB-Pokal live im Radio: MT Melsungen im Achtelfinale zu Gast in Minden

Übertragung ab 18.55 Uhr

Minden. Achtelfinale im DHB-Pokal: Handball-Bundesligist MT Melsungen will mit einem Sieg heute in Minden dem Final Four in Hamburg ein großes Stück näher kommen. Auch aus der Kampa-Halle berichtet Radio HNA natürlich wieder live:

Um 19 Uhr beginnt das Spiel, um 18.55 Uhr meldet sich Patrick Schuhmacher und kommentiert die Partie in voller Länge. Er wird unterstützt vom verletzten MT-Spieler Gabor Langhans.

Sie können uns in diesem Artikel direkt zuhören oder auf der RadioHNA-Mixlr-Seite mit ihm bzw. anderen Hörern chatten.

Hinweis: Das Spiel wird nicht über die RadioHNA-App übertragen. Stattdessen auf unserem Kanal des Anbieters Mixlr, der ebenfalls eine kostenlose App anbietet (Android | iOS). Herunterladen, nach radiohna suchen und los geht's. Der hier im Artikel eingebettete Player funktioniert auch auf mobilen Endgeräten.

Livestream-URL für Ihren Internet-Tuner: http://edge.mixlr.com/channel/duhkm

Zwischenstände der Partie finden Sie auf Kassel-live.

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.

