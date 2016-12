24:24 – ein Wahnsinnsspiel der MT Melsungen

Unentschieden gegen den Tabellenführer

+ Michael Müller

Kassel. Wie packend war das denn? Handball-Bundesligist MT Melsungen erkämpft gegen die SG Flensburg-Handewitt ein 24:24 (11:12) und bietet 4300 Zuschauern in der ausverkauften Rothenbach-Halle ein Wahnsinnsspiel. Unser Schnellcheck:

Wie war das letzte Spiel des Jahres der MT?

Von der ersten Minute an nahm diese Partie einen mit. Es war spannend, hitzig, und eine Begegnung auf Augenhöhe. Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass die MT ihre bislang beste Saisonleistung bot. Zwar legte Anders Eggert für die Gäste zum 1:0 vor (1. Minute), doch die Nordhessen agierten konzentriert, hielten die Fehler in der Offensive in Grenzen und blieben dran – vor allem dank Marino Maric, der sowohl für das 1:1 als auch für das 2:2 sorgte.

Da waren noch keine fünf Minuten gespielt, und die Partie hatte bereits mächtig Fahrt aufgenommen. Frei nach dem MT-Motto: Da ging was. Die Mannschaft von Trainer Michael Roth ackerte, verteidigte beherzt, nur vorn fehlte etwas Glück, als Kapitän Michael Müller einmal die Latte und dann nur den Pfosten traf. Trotzdem machten die Gastgeber aus einem 2:4 innerhalb von zehn Minuten ein 6:4 (15.). Aber auch der Tabellenführer ließ sich nicht abschütteln, und so entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

11:12 hieß zur Pause aus Sicht der Nordhessen. Und diese Begegnung, sie entwickelte sich zu einer wahren Handball-Schlacht. Die Gemüter kochten, es ging zur Sache, die Zuschauer pfiffen. Emotionen pur. Zumal es kein Team schaffte, sich mit mehr als zwei Toren abzusetzen. Beim Stand von 24:24 verlor die MT den Ball. Unterbrechung. Der Tabellenführer hatte noch 23 Sekunden für den Siegtreffer. Die MT rettete den Punkt – danach war nur noch Jubel.

Gab es einen Schock-Moment an diesem Abend?

Allerdings. Der glänzend aufgelegte MT-Kreisläufer Maric humpelte in der 21. Minute vom Feld – und musste wegen einer Verletzung am Fuß draußen bleiben. Nur wenige Minuten später war auch für Flensburgs Linksaußen Eggert die Partie beendet. Der Däne verletzte sich am Knöchel.

Welche taktische Variante zog MT-Trainer Michael Roth aus dem Hut?

Er ließ phasenweise in einer 4:2-Deckung verteidigen mit Michael Allendorf und Maric an der Spitze. Ein kluger Schachzug. Nach dem Ausscheiden von Maric blieb es bei der 5:1-Variante. Und Überraschung: Roth zog Felix Danner aus dem Hut, obwohl hinter seinem Einsatz ein dickes Fragezeichen gestanden hatte.

Wer war der Mann des Abends in der Rothenbach-Halle?

Das ist schwer zu sagen. Die MT überzeugte als Kollektiv, jeder kämpfte für den anderen – eine fantastische Teamleistung. Wenn einer hervorgehoben werden muss, dann heißt er Johan Sjöstrand. Was der MT-Torwart hielt, war zum Teil atemberaubend. Ein Sonderlob verdiente sich zudem Kapitän Müller.

Gab es einen besonderen Moment?

Einen?! Die Partie war gespickt mit mitreißenden Szenen. Michael Müllers Treffer per Kempertrick zum 13:14 etwa (41.), Sjöstrands Siebenmeter-Parade gegen Kentin Mahe (35.), und, und, und – die Zuschauer kamen kaum zum Luftholen.

Apropos: Wie war denn die Stimmung?

MT-Manager Axel Geerken erklärte, er hätte doppelt so viele Karten verkaufen können. Alle, die keine ergatterten, haben etwas verpasst. Selten war es so laut in der Rothenbach-Halle. Für solch eine Stimmung gibt es das Wort Hexenkessel. 4300 Zuschauer sorgten für große Atmosphäre. Ein toller Jahresabschluss.