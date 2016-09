Jetzt kommt der Angstgegner: MT empfängt Gummersbach

Kassel/Gummersbach. In den ersten Jahren nach dem Aufstieg 2005 war eine Niederlage der MT Melsungen gegen den VfL Gummersbach so sicher wie ein heißer Tag im August.

Mittlerweile hat der Handball-Bundesligist aus Nordhessen zwar seine Bilanz gegen die Oberbergischen etwas aufpoliert und immerhin achtmal gewonnen, ein Angstgegner ist der VfL für die MT aber nach wie vor. Samstag ab 19 Uhr ist der Altmeister wieder in der Kasseler Rothenbach-Halle zu Gast.

Die Jüngsten vergleiche

In den vergangenen drei Spielzeiten trafen Melsungen und Gummersbach jeweils in der Anfangsphase einer Saison an der Fulda aufeinander. Dabei entführten die Gäste stets beide Punkte: 30:32, 26:27, 23:27. Kein Zufall, wie Emir Kurtagic, Coach der Gummersbacher und Bruder des früheren MT-Außen Sead Kurtagic, klarstellt: „Wir haben uns gut weiterentwickelt und sind immer ein unangenehmer Gegner. Wir können jede Mannschaft schlagen.“