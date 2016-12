MT-Kapitän Müller holt Weihnachten mit seiner Freundin nach

+ Glückliche Urlauber: MT-Kapitän Michael Müller schoss das Selfie mit seiner Freundin Kaja Schmäschke vergangenen Sommer in Kanada.

Kassel. Michael Müller von Handball-Bundesligist MT Melsungen hat nicht viel von Weihnachten. Bereits am 25. Dezember steht das nächste Training an.

Es weihnachtet. Profisportler wie Michael Müller müssen allerdings damit leben, die Feiertage nicht in vollen Zügen genießen zu können. „Als Handballer hast du dich daran gewöhnt, dass du Weihnachten nicht richtig feiern kannst“, sagt der Kapitän von Bundesligist MT Melsungen. Dazu gehört auch, dass er Heiligabend getrennt von seiner Freundin Kaja Schmäschke verbringt. Statt Braten, Couch und Fernseher steht für den 32-Jährigen in den nächsten Tagen ein straffes Sportprogramm an.

Dabei hätte eine gemeinsame besinnliche Zeit - am besten noch im Elternhaus von Müllers Freundin - eine besondere Note bekommen. Denn der Vater der 28-Jährigen heißt Dierk Schmäschke, und er arbeitet als Manager bei der SG Flensburg-Handewitt. Jenem Bundesligisten, den die MT am Dienstag ab 18.15 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle empfängt. Die Handball-Welt ist manchmal klein. Müller sagt: „Dierk und ich haben einen guten Draht zueinander.“ Fachsimpeleien stehen an der Tagesordnung.

Bei so viel Handball in der Familie verwundert es nicht, dass sich der MT-Kapitän und seine Freundin mehr oder weniger durch den Sport kennengelernt haben. Und das war so: Müller spielte mit der Nationalmannschaft in Hamburg. Beim wohl verdienten Bierchen danach in einer Kiez-Kneipe stieß die Freundin des damaligen Kielers Dominik Klein hinzu, und die hatte ihre Teamkollegin vom Frauen-Bundesligisten Buxtehuder SV im Schlepptau - gestatten: Kaja Schmäschke.

Was dann folgte, waren sieben Jahre Fernbeziehung. Schmäschke studierte in Hamburg Medizin, Müller spielte für die Rhein-Neckar Löwen, die HSG Wetzlar und schließlich für die MT Melsungen. Sie trafen sich, so oft es ging. „Das hat sehr gut geklappt“, sagt Müller. In dieser Hinsicht gibt es für die beiden ein dickes Weihnachtsgeschenk. Sie hat ihr Examen in der Tasche und wird im Januar zu ihm nach Kassel ziehen. Die Fahrerei hat dann ein Ende.

Dass sie Heiligabend abermals getrennt verbringen, ist für die beiden keine große Sache. „Wir holen Weihnachten nach“, sagt Müller. Natürlich hat seine Freundin großes Verständnis - das ist der Vorteil, wenn sich in der kompletten Familie fast alles um Handball dreht. Schmäschke feiert bei ihren Eltern in Flensburg. Müller reist heute mit Zwillingsbruder Philipp und dessen Lebensgefährtin Katja Langkeit samt Söhnchen Lasse nach Würzburg. Dort lebt die Schwester mit ihrem Mann und den beiden Kindern. Mutter Müller macht sich aus Bayreuth auf den Weg nach Würzburg. „Weihnachten und Familie - das gehört einfach zusammen“, sagt Müller.

Allerdings gehört auch Stress dazu. Morgen geht’s mit dem Zug zurück nach Nordhessen, abends bittet Trainer Michael Roth zu einer Einheit. Auch am 26. wird trainiert, um sich auf das Spiel am Dienstag vorzubreiten. Kaja Schmäschke kommt am zweiten Feiertag ebenfalls nach Kassel - aus Flensburg. Womöglich bildet sie eine Fahrgemeinschaft mit Vater Dierk.