MT-Rechtsaußen Sellin hat in Melsungen geheiratet

MT-Profi und Julia geben sich in Melsungen Ja-Wort

+ Da waren sie noch verlobt: Jetzt sind Johannes Sellin und die Brasilianerin Julia miteinander verheiratet. Foto: privat

Melsungen. Der eine hat sich verlobt, der andere hat gleich mal geheiratet: Während – wie bereits berichtet – der niederländische MT-Profi Jeffrey Boomhouwer in New York seiner langjährigen Freundin Sharelle einen Antrag gemacht hat, nutzte Rechtsaußen Johannes Sellin vom Handball-Bundesligisten MT Melsungen die kurze Urlaubszeit, um sich standesamtlich trauen zu lassen.

Schon kurz vor dem Jahreswechsel geschah dies in Melsungen. Anschließend reiste der Frischvermählte mit seiner brasilianischen Frau Julia in deren Heimat Rio de Janeiro. Von dort kehrte Sellin am gestrigen Sonntag zurück. Am Montag reist er mit den Melsunger Kollegen ins Trainingslager nach Fuerteventura.

Die große Hochzeitsparty der Sellins findet nach der Bundesliga-Saison in Kassel statt.