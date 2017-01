Schock für MT-Handballer: Maric fällt Monate lang aus

Wegen eines Bruchs im linken Mittelfuß

+ © Schachtschneider Erneut verletzt: MT-Kreisläufer Marino Maric. © Schachtschneider

Melsungen/Zagreb. Schock für Handball-Bundesligist MT Melsungen: Kreisläufer Marino Maric hat sich im letzten Punktspiel gegen Flensburg (24:24) doch schwerer verletzt als befürchtet wurde.

Der kroatische Abwehrstratege und Nationalspieler muss wegen eines Bruchs im linken Mittelfuß operiert werden und wird drei bis vier Monate ausfallen. Er verpasst somit auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Frrankreich. Maric hatte bereits im Frühsommer einen Riss im Mittelfuß erlitten und erst im September wieder Handball spielen können. Der 26-Jährige wird in den nächsten Tagen in seiner Heimat Zagreb operiert.