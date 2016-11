MT siegt auch im Rückspiel gegen Zamet - Allendorf überragt

Schnellcheck: Handballer für Gruppenphase qualifiziert

Kassel. Die MT-Handballer haben im Rückspiel des Europapokals gegen RK Zamet aus Kroatien mit 32:20 (16:11) gewonnen. Unser Schnellcheck:

Was bedeutet dieser Erfolg für die Melsunger?

Zunächst einmal haben die Nordhessen damit die klaren Vorteile, die schon mit dem 34:23-Sieg beim ersten Vergleich in Rijeka deutlich wurden, eindrucksvoll bestätigt. Darüberhinaus ist es den Melsungern gelungen, sich souverän für die Gruppenphase zu qualifizieren, die im Februar beginnt. Am kommenden Donnerstag findet die Auslosung bei der EHF in Wien statt.

Wie war denn das zweite Kräftemessen innerhalb einer Woche mit den Kroaten?

Die Partie nahm einen ähnlichen Verlauf wie das Spiel an der Mittelmeerküste. Mit dem kleinen Unterschied, dass die MT diesmal noch eher vorentscheidend davonzog. Blieben die Melsunger im Centar Zamet nach dem Wechsel zwölf Minuten ohne Gegentreffer, so ließen sie den Kontrahenten diesmal schon vor der Pause einfach mal eine Zeitlang nicht mehr am Spiel so recht teilhaben. Von 6:6 (9.) setzte sich die MT dank aggressiver Verteidigung bis zur 19. Minute auf 13:6 ab.

Das junge Gäste-Team wehrte sich tapfer, aber gefährlich werden konnte es Melsungen auch diesmal nicht. Bezeichnend, dass die Hausherren aus einem 16:13 kurz nach dem Wechsel ein 22:13 (37.). machten. Dabei trafen Johannes Golla, Philipp Müller, Arjan Haenen, Dener Jaanimaa und Patrik Fahlgren.

Bekam denn MT-Trainer Michael Roth die Möglichkeit, den einen oder anderen Akteur für die Partie am Mittwoch gegen Kiel zu schonen?

Ja, Johan Sjöstrand und Johannes Sellin durften das Geschehen komplett von der Ersatzbank verfolgen. Roth beorderte sogar zwei Spieler in die Startsieben, die sonst eher im zweiten Glied stehen: Torwart René Villadsen und Rechtsaußen Arjan Haenen. Später folgten weitere Spieler wie Dener Jaanimaa, Svetislav Verkic und Youngster Johannes Golla. Und alle hatten ihren Anteil am klaren Heimsieg. Trainer-Herz, was willst du mehr?

Wer war der Mann des Abends?

Es war das Spiel des Michael Allendorf. Der Linksaußen wurde oft gesucht – und auch gefunden. Was sich in seiner hervorragenden Torausbeute widerspiegelte. Obwohl er ab der 40. Minute viel Zeit auf der Ersatzbank verbrachte und nur noch für Siebenmeter eingewechselt wurde, kam er auf sagenhafte 13/4 Treffer.

Wie war die Stimmung in der Halle?

Es war nicht so laut in der Halle wie zuletzt bei den Bundesligabegegnungen, aber es waren auch weniger Fans als sonst in der Halle: 2152 Besucher passierten die Eingangstore und sorgten für einen würdigen Rahmen. Selbst als sich die Gastgeber etwas deutlicher abgesetzt hatten, machten die MT-Anhänger weiterhin Betrieb. Wie zufrieden sie waren, zeigte sich daran, dass sich mehr als drei Minuten vor Ende alle Besucher von ihren Plätzen erhoben und stehend applaudierten.