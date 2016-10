Sjöstrand gegen Sjöstrand: MT Melsungen trifft im Pokal auf Minden

MT-Torwart trifft auf Landsmann gleichen Namens

+ Wichtige Stütze nach langer Verletzung: MT-Schlussmann Johan Sjöstrand. Foto: Schachtschneider

Kassel. Sie haben denselben Nachnamen. Sie sind beide 29 Jahre alt. Sie stammen beide aus Schweden. Sie sind beide Handballer. Sie haben beide große Tattoos auf ihren Armen.

Und es gibt sogar einige Fotos, die die Vermutung nahelegen, sie könnten zweieiige Zwillinge sein - so wie sie ihre dunkelblonden Haare nach hinten gekämmt haben.

Doch Johan Sjöstrand, Torwart der MT Melsungen, und Charlie Sjöstrand vom Erstliga-Rivalen GWD Minden haben in etwa so viel miteinander zu tun wie MT-Kreisläufer Felix Danner und Motorsport-Experte Christian Danner. Im Gegensatz zu diesem Duo sind sich die Sjöstrands nicht fremd. Das Aufeinandertreffen im Pokal-Achtelfinale heute ab 19 Uhr in der Kampa-Halle wird nicht ihre erste Begegnung in einer Halle sein.

„Wir haben früher zusammen in der Junioren-Nationalmannschaft unseres Heimatlandes gespielt“, sagt der Melsunger Schlussmann und stellt noch einmal klar: „Es gibt keinerlei verwandtschaftliche Beziehung.“ Dass es in der Bundesliga zwei Handball-Profis mit diesem Namen gibt, ist schon überraschend: Sjöstrands gibt es selbst in Schweden nicht so oft wie die Anderssons oder Larssons.

Der Mindener Handballer ist mit 1,83 Metern auch zwölf Zentimeter kleiner als sein Landsmann und heutiger Widersacher. Noch dazu soll er nicht nur Tore verhindern, sondern vor allem Tore werfen. Denn Charlie Sjöstrand wirbelt auf der linken Außenbahn. „Er kann auch gut Abwehr spielen“, lobt die Melsunger Nummer eins den GWD-Akteur und betont dabei die Gefahr, die von den Ostwestfalen ausgehen kann: „Minden ist heimstark. Wir müssen genauso leidenschaftlich kämpfen wie in Lemgo.“

+ Charlie Sjöstrand Beim 33:29 gegen den TBV war auf den Melsunger Torsteher in der entscheidenden Phase absolut Verlass - mal wieder. In der Lipperlandhalle wurde er vorübergehend für den Serben Svetislav Verkic ausgewechselt. „Ich spüre das hundertprozentige Vertrauen des Trainers und weiß, dass ich wieder meine Chance kriegen werde“, erklärt Johan Sjöstrand.

Mehrere Monate stand der Weltklassemann der MT wegen einer Knie-Arthroskopie nicht zur Verfügung - derRoutinier verpasste die komplette Vorbereitung. „Timing und Gefühl passen noch nicht, ich bin nicht topfit. Mir fehlen zehn, 20 Prozent“, sagt Sjöstrand. Klar, der konditionelle Rückstand lässt sich nicht innerhalb weniger Wochen ausgleichen. Was auch sein Coach Michael Roth weiß: „Wenn er meint, dass er eine Pause braucht, dann darf Johan freiwillig aus dem Tor kommen.“

Melsunger verfolgen klares Ziel: das Final Four in Hamburg

Es sind nur noch zwei Schritte - dann wäre die MT zum vierten Mal in der Klubgeschichte in Hamburg. „Wir wollen unbedingt ins Final Four“, sagt Melsungens Handball-Torwart Johan Sjöstrand vor dem Auftritt im DHB-Pokal heute ab 19 Uhr bei GWD Minden. Und Trainer Michael Roth ergänzt: „Bei uns scheint das Selbstverständnis zurückzukehren. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen.“

Zwar waren nach dem 33:29-Erfolg in Lemgo einige MT-Akteure wie Marino Maric angeschlagen, konnten aber am Montag und Dienstag wieder mit dem Team trainieren - und die Vorbereitung auf den Minden-Doppelpack mitmachen. Nach dem heutigen Pokal-Duell gibt es am Samstag ab 19 Uhr das schnelle Wiedersehen in der Liga.

GWD ließ am vergangenen Wochenende mit dem 34:24-Heimsieg über Europapokalteilnehmer SC Magdeburg aufhorchen. „Das war das letzte Alarmsignal für uns“, sagt Roth“, „wir sind aber eh nicht in der Position, dass wir sagen können: Das klappt schon irgendwie.“