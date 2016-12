Der spielende Sportliche Leiter

MT-Gegner Bergischer HC kann bis zum Saisonende wieder auf Szilagyi zurückgreifen

Wuppertal. Eins haben die MT Melsungen und ihr kommender Gegner, der Bergische HC, vor dem Bundesliga-Duell am Samstag um 19 Uhr in der Rothenbach-Halle gemeinsam: die guten Erinnerungen an das letzte Kräftemessen. Da reisten die heimischen Handballer als Tabellenvierter an – und machten mit einem 29:28-Sieg den größten Erfolg der Vereinsgeschichte vorzeitig perfekt. Da waren die Westdeutschen nach 12:4 Punkten aus den vorausgegangenen acht Spielen so früh wie nie zuvor bereits gesichert. Und da wurde Viktor Szilagyi feierlich verabschiedet, vor dessen atemberaubender Karriere auch die MTer trotz eigener später im Bus ausgelebter Glücksgefühle den Hut zogen.

Alles Schnee von gestern. Warum? Melsungen legte einen Fehlstart in die Saison hin und kam auch danach nur schleppend auf Touren, der Aufsteiger ziert gar nach acht Niederlagen hintereinander das Tabellenende. Und: Der 187-fache österreichische Nationalspieler spielt wieder. Hat bis Jahresende einen entsprechenden Vertrag unterschrieben, wird damit seiner Mannschaft in den letzten drei Partien vor der Winterpause zur Verfügung stehen, nachdem der 38-Jährige zuvor bereits einige Male punktuell ausgeholfen hatte.

Äußerst effektvoll übrigens, denn der Regisseur war an allen Punktgewinnen (bisher erst fünf) beteiligt: am 22:20-Sieg in Wetzlar, am 27:25 gegen Minden und am 26:26 in Göppingen. Und mutiert damit zum einzigen spielenden Sportlichen Leiter der Bundesliga, nachdem es dem Verein gelungen war, den einstigen Weltklasse-Spielmacher auch nach dem vermeintlichen Ende seiner Spielerkarriere an sich zu binden.

„Das ist keine Idealsituation“, gesteht der Österreicher, der mittlerweile voll mittrainiert. Und sich keineswegs als „Heilsbringer“ sieht, aber um die Notwendigkeit seines Comebacks weiß: Weil der Mannschaft ein Führungsspieler seines Formats fehlt. Einer der mitreißt, einer der die Zügel des Spiels in der Hand hat, einer der das Konzept von Trainer Sebastian Hinze auch in kniffligen Situationen umsetzt.

Im Verbund waren für diese Rolle eigentlich der zum Kapitän beförderte Kristian Nippes und Tomas Babak vorgesehen. Doch der eine (Nippes) verletzte sich schwer, der andere (Babak) ist in seiner ersten Saison in der stärksten Liga der Welt noch überfordert.

Angesichts dieser Doppelbelastung und der andauernden Punkteflaute hatte sich Viktor Szilagyi seinen neuen Job „sicherlich einfacher vorgestellt“. Musste nach den verletzungsbedingten Ausfällen zu Saisonbeginn (neben Nippes noch Maxilimian Herrmann und Maciej Majdzinski) früh personell nachbessern (mit der Verpflichtung des Rückraumrechten Bogdan Criciotoiu) und nun selbst aushelfen.

„Aber ich lerne jeden Tag dazu“, sagt der geborene Budapester. Abseits des Feldes. Auf dem Feld können sich seine alten und neuen Kameraden noch einiges von ihm abschauen. Ein Trumpf im neuerlichen Abstiegskampf, auf den der Bergische HC unmöglich verzichten kann – und den er nun zieht.

