MT-Torwart Villadsen geht 2017 nach Aarhus

Kubes dicht vor Comeback

+ Unterzeichnete einen Vier-Jahres-Vertrag in Aarhus: Melsungens Schlussmann René Villadsen. Foto: Fischer

Ein neuer Klub für den scheidenden Melsunger Bundesliga-Torwart René Villadsen, das Fast-Comeback des früheren MT-Strategen Daniel Kubes und ein mageres Unentschieden für den Bundesligisten THW Kiel in der Königsklasse – einige Auffälligkeiten vom Wochenende aus dem Handball.

Ab der Saison 2017/18 wird Villadsen wieder bei einem dänischen Verein im Kasten stehen. Der Torwart-Hüne, dessen Vertrag nach dieser Saison bei der MT Melsungen ausläuft und nach Informationen dieser Zeitung durch den 23 Jahre alten Montenegriner Nebojsa Simic ersetzt wird, hat einen Vier-Jahres-Vertrag in Aarhus unterschrieben. Auf der Internetseite des Vereins wird Villadsen so zitiert, dass er einen Wechsel nach Dänemark eigentlich noch gar nicht geplant hatte: „Ich mache immer eine Liste der Vor- und Nachteile, und es gab einfach zu viele Pluspunkte bei Aarhus.“ Sein zukünftiger Arbeitgeber hat ein junges Team: „Es ist so ein spannendes Projekt, dass ich ein Teil davon sein möchte.“

+ Daniel Kubes Wer sich das Sieger-Selfie des Männer-Zweitligisten TV Emsdetten nach dem 32:26 beim TV Neuhausen etwas genauer anschaute, dem fiel etwas sofort ins Auge: Mit auf dem Bild zu sehen war Trainer Daniel Kubes – im Spielertrikot. Zwei Jahre nach seinem Karriereende bei der MT machte sich der 38-Jährige erstmals wieder für einen Einsatz fertig – eingreifen musste er letztlich nicht. „Wir hatten nur acht Feldspieler, das Risiko war groß“, erklärte Kubes, weshalb sein Name auf dem Spielberichtsbogen auftauchte. Unter anderen fällt seit Wochen der Ex-Melsunger Malte Schröder wegen Schulterproblemen aus. Kubes hofft, dass er sich nicht noch einmal mit seinem Team warmmachen muss. „Ich könnte den Jungs gar nicht mehr helfen. Und ein bisschen Angst“, ergänzt er schmunzelnd, „habe ich auch.“

Am Mittwoch in Kassel noch beschwingt, am Samstag in eigener Halle eher bedauernswert – nur drei Tage nach dem großartig herausgespielten 30:23 in der Bundesliga bei der MT kam Kiel in der Gruppenphase der Champions League gegen Wisla Plock nicht über ein 24:24 hinaus. So bestätigte sich, dass der THW in dieser Saison zwei Gesichter hat. Kurios: Die erste Hälfte ging mit 15:9 noch an die Norddeutschen, die zweite dann mit 15:9 an die Polen. Eine starke Leistung zeigte zumindest Rune Dahmke mit sieben Treffern. Der Linksaußen war aber auch gegen die MT geschont worden.