Ein Youngster rückt ins Melsunger Team

MT-Talent Backs vertritt verletzten Boomhouwer

+ Fin Backs

Melsungen. Während der Vorbereitung des Handball-Bundesligisten MT Melsungen kam er bereits in einigen Testspielen zum Einsatz. Nun rückt der A-Jugendliche Fin Backs wieder in den Kader der Melsunger. Der 18-Jährige ersetzt den verletzten Jeffrey Boomhouwer, der sich bei der 20:23-Niederlage der Nordhessen in Leipzig einen doppelten Bänderanriss im Sprunggelenk zuzog und nun vier bis sechs Wochen pausieren muss.

Es ist davon auszugehen, dass sich Backs am Sonntag beim Heimspiel der MT gegen den TVB Stuttgart (17.15 Uhr, Rothenbach-Halle) mit den Kollegen zusammen aufwärmen wird. Der Youngster spielt in der A-Jugend-Bundesliga für die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen und gelegentlich für die MT-Reserve in der Oberliga. • HNA-Abonnenten erhalten mit ihrer Abo-Bonuscard für das Spiel am Sonntag zwei Sitzplatz-Karten für 10 Euro statt für 50 Euro. Die Tickets gibt es nur an der Tageskasse. (bjm)