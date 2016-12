NBA-Superstar Nowitzki droht längere Pause

Achillessehnenprobleme

+ © Larry W. Smith Mavericks-Star Dirk Nowitzki fällt länger aus. Foto: Larry W. Smith © Larry W. Smith

Dallas (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki droht bei den Dallas Mavericks noch länger auszufallen.

Laut Trainer Rick Carlisle wird der Würzburger wegen anhaltender Probleme an der Achillessehne auf jeden Fall gegen die Chicago Bulls fehlen. Auch sein Einsatz gegen die Charlotte Hornets sei mehr als fraglich.

"Dirks Situation verbessert sich zwar, aber gegen Chicago ist er auf jeden Fall draußen", sagte Carlisle bei ESPN. Einen Comeback-Termin konnte und wollte der Mavs-Coach nicht nennen. "Vielleicht in der nächsten Woche? Aber das kann ich nicht garantieren", betonte Carlisle.

Nowitzki stand in dieser Saison bei Dallas bislang nur in fünf Partien auf dem Parkett. Ohne seinen Führungsspieler ist der NBA-Champion von 2011 mit drei Siegen und 15 Niederlagen das schlechteste Team in der Liga.

Bericht ESPN