Netztreffer: Torhüter trifft in letzter Sekunde

Traumtor in der Nachspielzeit

In der ersten Liga in Südafrika hat ein Torhüter ein Traumtor erzielt. Und das in der Nachspielzeit. Torhüter Ocarine Masuluke von Baroka FC trifft per Fallrückzieher.

Die Sekunden rinnen von der Uhr, eigentlich müsste doch Schluss sein. Fünf Minuten werden bereits nachgespielt. Es gibt noch eine Ecke für den südafrikanischen Erstligisten Baroka FC.

Alle eilen in den Strafraum des Gegners Orlando Pirates, denn Baroka liegt 0:1 zurück. Auch Torhüter Ocarine Masuluke läuft mit nach vorne, Unruhe stiften. Der Ball fliegt in den Strafraum Masuluke setzt zum Fallrückzieher an. Und wie. Tor! Ausgleich!

