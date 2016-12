Quarterback Brady alleinige Nummer eins der NFL

201. Sieg

New York - Tom Brady hat in der US-Profiliga NFL für einen Rekord gesorgt. Beim 26:10 gegen die Los Angeles Rams feierte der Spielmacher der New England Patriots den 201. Sieg seiner Karriere und ist damit in dieser Kategorie der erfolgreichste Quarterback der Geschichte.

Am vergangenen Wochenende hatte der viermalige NFL-Champion Brady (39) mit Peyton Manning gleichgezogen, der beim Super-Bowl-Gewinn mit den Denver Broncos im Frühjahr seinen 200. Sieg geholt hatte und danach zurückgetreten war. Bei der Liste werden Spiele der regulären Saison und der Play-offs eingerechnet.

Die Liste der NFL-Quarterbacks mit den meisten Siegen

1. Tom Brady 201*

2. Peyton Manning 200

3. Brett Favre 199

4. John Elway 162

5. Dan Marino 155

*noch aktiv

